Bakkt présente une application de paiement alors que les établissements se disputent des actifs cryptographiques

Bakkt pense que sa nouvelle application de paiement cryptographique peut débloquer une valeur de 1 billion de dollars d’actifs numériques pour le commerce.

Les grands établissements monétaires tentent d’augmenter leurs services de crypto-monnaie, Bakkt lançant son application de paiement numérique plus pour le public final.

Bakkt a été lancé par Worldwide Exchange en 2018, la société fournissant complètement des contrats à terme Bitcoin aux investisseurs autorisés. L’application Bakkt est la première initiative de cryptographie de cette entreprise destinée au commerce de détail.

L’application de Bakkt a été testée par 500 000 utilisateurs invités à participer à son programme d’accès anticipé à la fin de 2020. La société organise en outre un cadeau de 1 million de dollars pour encourager les gens à transférer la plate-forme.

Lancée le 30 mars, l’application de paiement permet aux utilisateurs de gérer Bitcoin et différents actifs numériques, ainsi que des points de fidélité et des bons, pour créer des achats. tout à fait soixante-quinze grandes marques carrées offrent des cartes-cadeaux à prix réduit aux acheteurs L’OMS utilise l’application Bakkt, ainsi que des hôtels alternatifs, GolfNow et Best.

Les utilisateurs peuvent également gérer le solde de leur carte Starbucks via la plate-forme. Le vice-président de la carte mondiale, du commerce et des paiements de Karl Hebert Starbucks, a déclaré:

«Starbucks est fier d’être un partenaire d’innovation associé à Bakkt. Nos groupes ont travaillé en étroite collaboration, car Bakkt souhaitait participer au développement d’une expertise de paiement novatrice et fiable qui permet aux clients de débloquer la valeur de leurs actifs numériques dans le genre de dollars américains.

«Nous sommes ravis de proposer l’application Bakkt au grand public dans le cadre de notre voyage pour étendre le numérique et l’accès à tout ou partie», a-t-il ajouté.

Dans l’annonce, Bakkt a déclaré que l’appareil était destiné à modifier «les consommateurs et les commerçants pour débloquer la valeur de 1,2 billion de dollars d’actifs numériques» en incitant leur utilisation dans le commerce: «L’application Bakkt est destinée à amplifier les décaissements des clients, à réduire les prix de paiement, et renforcer les programmes de fidélisation des marchands. »

La plate-forme de paiement semble avoir initialement été planifiée comme un partenariat entre Bakkt et Stabucks en 2019, avec Bakkt déterminant, elle pourrait libérer la plate-forme en tant qu’application autonome l’année suivante.

Le lancement de l’application intervient alors que la concurrence entre les établissements monétaires s’intensifie dans le secteur de la crypto plus, avec PayPal déployant les paiements cryptographiques pour vingt-neuf millions de commerçants et Visa dévoilant des plans pour que l’USDC soit modifié sur son réseau Mastercard plus tôt.

Goldman Sachs envisage également d’étendre ses services de crypto-monnaie, avec une fuite d’une note révélant la création d’un cluster d’actifs numériques à intervalles réguliers dans sa division de gestion de patrimoine non publique. Le cluster est chargé de conseiller les acheteurs sur les actifs numériques et de développer des produits d’investissement cryptographiques.

