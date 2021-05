Bakou obtient un nouvel accord F1 mais n’échangera pas la date 2021 avec la Turquie · .

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan restera au calendrier de la F1 au moins jusqu’en 2024 suite à une prolongation de contrat.

La course sur le circuit de la ville de Bakou n’a pas eu lieu l’année dernière en raison de la pandémie. La F1 a donc accepté de prolonger son contrat actuel d’un an.

La course de cette année doit avoir lieu le 6 juin sans spectateurs. Son promoteur a déclaré que la date ne changerait pas, malgré les inquiétudes concernant la prochaine manche du championnat en Turquie.

La course à Istanbul Park le 13 juin a été mise en doute par une nouvelle restriction de voyage dans le pays imposée par le gouvernement britannique en raison de la pandémie.

“Je sais qu’il y a un problème avec leur situation actuelle à Covid et que le gouvernement britannique a amélioré le statut d’alerte sur la Turquie”, a déclaré le promoteur de la course à Bakou Arif Rahimov. «C’est juste une chose logique qui pourrait mettre la course en danger, car la plupart des équipes devront voyager du Royaume-Uni ou elles sont du Royaume-Uni, même si elles voyagent depuis Bakou.»

Rahimov a déclaré que la date de la course de Bakou ne pouvait pas être reportée car elle accueillait également un tournoi de football majeur. Le championnat de football Euro 2020 reporté débutera après le grand prix.

«Il y a eu des discussions mais dans notre cas, notre week-end de course est vraiment fixé», a-t-il expliqué. «C’était un peu coincé entre tous les autres événements qui se déroulent dans la ville parce que le football est toujours en cours et le premier match aura lieu le 12 juin, samedi après le week-end de course.

«Nous ne pouvons donc pas faire grand-chose, nous ne sommes pas très flexibles cette année. Si c’était comme n’importe quelle autre année où nous sommes le seul événement majeur du calendrier à Bakou, cela aurait pu être une option, mais pas cette année.

Alors qu’un nombre limité de fans ont été autorisés à assister aux manches de l’Espagne et de Monaco, Rahimov a confirmé qu’il n’y aura pas de relâchement des restrictions pour la course de Bakou.

«Pour le moment, il est confirmé qu’il n’y a absolument aucun spectateur», a-t-il déclaré. «Il y aura des gens qui viendront [do] les trophées et nous devons en quelque sorte les placer dans un endroit approprié, surtout si c’est le président, mais il n’y aura aucun spectateur.

