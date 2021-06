Bal Harbour Shops lance une place de marché – WWD

Bal Harbour Shops a lancé le Bal Harbour Shops Marketplace, marquant l’entrée du centre Tony South Florida dans la vente en ligne.

“Bal Harbour Shops Marketplace est unique car il est conçu pour être une solution au niveau du magasin et non une toute nouvelle plate-forme de commerce électronique”, a déclaré Matthew Whitman Lazenby, président et chef de la direction de Whitman Family Development LLC, propriétaire du centre commercial.

« La place de marché est entièrement intégrée à balharbourshops.com. C’est transparent », a déclaré Lazenby dans une interview avec WWD. « Il y a toujours des tonnes de contenu éditorial, beaucoup de vidéos et d’images sur le site Web, mais maintenant il y a aussi un bouton qui dit« Achetez le look » sur une partie du contenu éditorial », qui pourrait généralement être un profil de designer, un histoire sur les tendances de la mode, ou un article sur un nouveau magasin.

Dans certaines histoires, cliquer sur une image invitera les visiteurs à appeler le magasin, à prendre un rendez-vous privé au magasin ou à acheter en ligne. Il existe également un microsite avec un assortiment de produits pouvant être achetés en ligne.

L’idée principale derrière le marché, a déclaré Lazenby, est d’encourager les visites dans les magasins de Bal Harbour Shops. « Nous n’essayons pas de rivaliser avec Farfetch ou Mytheresa. C’est très centré sur Bal Harbour Shops », a déclaré Lazenby.

Depuis le lancement de la deuxième semaine de juin, environ une demi-douzaine de détaillants ont commencé à proposer des commandes en ligne sur Bal Harbour Shops Marketplace. « Nous avons eu quelques premiers utilisateurs désireux de signer », y compris Ferragamo, Kiton et Morgenthal Fredericks, a déclaré Lazenby. « Tout le monde ne participe pas. Il y a des marques qui ne font tout simplement pas de commerce électronique, et certaines le feront sur leurs propres plateformes en ligne.

Néanmoins, Lazenby a déclaré qu’il y avait eu beaucoup de réactions positives sur le marché et que des dizaines de marques devraient éventuellement participer.

« À vrai dire, la partie facile a été d’avoir des conversations avec les marques. La partie difficile est de savoir comment le produit est affiché et de déterminer qui est affiché à côté de qui », a déclaré Lazenby. Les concepteurs et les marques sont très pointilleux sur la manière et l’endroit où ils sont représentés sur les marchés virtuels.

Lorsqu’on lui a demandé si les magasins de créateurs de Bal Harbour Shops étaient déjà prêts à expédier les commandes des magasins, Lazenby a déclaré: «Certaines grandes marques ont déjà des entrepôts de commerce électronique et souhaitent répondre à partir de leurs propres systèmes, mais la majorité le font à partir de leur propre système. boutiques.

“Nous avons passé beaucoup de temps à déterminer si nous pouvions faire du numérique de manière différenciée”, a déclaré Lazenby. «Nos précieux locataires nous ont appris qu’ils veulent que chacun de leurs magasins ait sa propre perspective et offre une expérience unique à cet endroit et expressément non dupliquée de tous les autres.»

Les abonnés à la newsletter de Bal Harbour Shops, ainsi que les membres du programme de fidélité Access du centre, recevront une newsletter électronique à acheter deux fois par semaine. La poignée Instagram de Bal Harbour Shops introduira également un composant d’achat, bien que toutes les publications ne soient pas cliquables pour l’achat. “Nous continuons avec des messages qui sont dans la même veine que ce que nous faisons, qui est de se connecter avec nos consommateurs et de les transporter vers les magasins”, a déclaré Lazenby.

Selon Antony Barran, qui a récemment été embauché à la tête de Bal Harbour Shops Marketplace, « Avec Marketplace, nous pouvons proposer Bal Harbour Shops et sa collection de marques de luxe de classe mondiale à des clients qui ne sont jamais allés à The Shops.

« Les gens prédisent la mort du commerce de détail de brique et de mortier depuis plus de deux décennies, mais nous constatons que nos clients veulent aussi bien en ligne qu’en personne », a ajouté Lazenby. « The Shops leur offre désormais le meilleur des deux mondes. »

Bal Harbour Shops Marketplace n’est pas purement une réaction à l’augmentation des achats en ligne au milieu du mode de vie au foyer induit par COVID-19. Avant la pandémie, Lazenby a passé du temps en Amérique latine, notamment au Brésil, avec des cadres de centres commerciaux développant le commerce électronique. « Nous avons rencontré quelques-unes des personnes qui l’ont essayé. Ce fut un début difficile. Il y avait beaucoup de problèmes logistiques à surmonter, mais nous y avons vu un réel potentiel. »

Lazenby a proposé un plan pour son centre qui, selon lui, a été accéléré par la pandémie. “Ce qui n’était au départ qu’un simple moyen de conduire des affaires à Bal Harbour est rapidement devenu une sorte d’agrément auquel les clients s’habituaient beaucoup.”

Lazenby a déclaré que le trafic dans les magasins “était mauvais” jusqu’en janvier de cette année, à l’exception des restaurants. Il y a beaucoup de places pour manger en plein air au centre. «Même au plus fort de la pandémie, Bal Harbour Shops était un refuge sûr pour manger à distance sociale et se sentir assez à l’aise. La catégorie restaurant a persévéré le meilleur.

Depuis janvier, cependant, « les plus grandes marques patrimoniales ne font que des chiffres incroyables, à tel point qu’elles sont en fait en avance à deux chiffres en juin par rapport à juin 2019. Il y a encore beaucoup de locataires en difficulté.

Pendant la pandémie, Bal Harbour Shops a étendu l’allégement des loyers aux locataires. «Nous étions au téléphone avec à peu près chacun de nos locataires pour soulager leur douleur et leur souffrance et aussi pour collaborer avec eux pour l’avenir. Alors qu’ils demandaient une forme d’allégement du loyer, en retour, nous leur avons demandé s’ils seraient prêts à s’engager à [relocate] magasins dans l’expansion » du centre, qui est en cours. Un certain nombre de locataires existants ont accepté de déménager. L’expansion est louée à 60 à 70 pour cent, a déclaré Lazenby. Sans les négociations, le pourcentage d’espace loué n’aurait pas été aussi élevé.

L’expansion devrait être terminée et ouverte aux entreprises d’ici le premier semestre 2024, a déclaré Lazenby. Avec l’expansion, Lazenby s’attend à au moins doubler le nombre de restaurants dans le centre à environ 12.

Un nouveau parking est en cours de construction. Une fois terminé, l’ancien garage sera démoli et l’agrandissement se poursuivra à partir de là avec la construction d’une nouvelle aile commerciale. Lazenby a déclaré que le projet avait été ralenti en raison de la pandémie, avec des retards dans les examens de planification. Au total, le centre de luxe aura environ 700 000 pieds carrés d’espace lorsque le projet sera terminé, comparativement aux 450 000 pieds carrés existants.

Le procès avec Saks Fifth Avenue concernant les loyers impayés est également en cours, qui, selon Lazenby, n’a pas été résolu et est pris dans des problèmes de compétence. « Rien de substantiel ne s’est produit. Saks reste locataire et n’a pas payé de loyer depuis plus d’un an.