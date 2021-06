Balacovin: la firme du Kerala PNB Vesper Life obtient un feu vert pour l’essai clinique de phase 3 du médicament Covid

in

Il y a 28 complications post-covid à long terme que l’OMS a identifiées. (Image représentative)

Un médicament Covid-19 fabriqué par la société basée au Kerala, PNB Vesper, a reçu l’assentiment de la DCGI pour mener des essais cliniques de phase 3. La société mènera un essai clinique multicentrique à l’échelle nationale du médicament PNB-001 (GPP-BALACOVIN), sur des patients Covid-19 hospitalisés et sous oxygène. L’essai devrait être mené auprès d’une large population de patients dans plus de 12 hôpitaux à travers l’Inde.

La société a affirmé que le médicament GPP-BALACOVIN est sûr à utiliser et a une efficacité significative lorsqu’il s’agit de sauver les patients hospitalisés Covid-19 avec un soutien en oxygène. Selon PN Balaram, PDG de PNB Vesper Life Sciences, a déclaré que le médicament peut être prometteur pour les patients COVID-19 à travers le monde. Il a expliqué qu’il est “explicitement non toxique pour l’homme”, comme le montrent les deux premières phases des essais cliniques sur l’homme. “Après le traitement avec le médicament, aucun des patients n’a signalé de risques pour la santé post-traitement”, a déclaré Balaram.

Il est à noter qu’il y a 28 complications post-covid à long terme que l’OMS a identifiées. Et les résultats des essais cliniques ont montré que les patients qui ont reçu le médicament Covid-19 n’avaient aucun risque pour la santé à long terme par rapport à ceux qui ont reçu un traitement standard, a déclaré PNB Vesper dans une note de presse. Le Dr Eric Lattman, vice-président, PNB Vesper, a souligné que les performances du médicament sont bien supérieures au paradigme de traitement actuel.

Certes, dans les cas de Covid-19, les patients sont généralement à risque de récidiver une infection fongique à cause des immunosuppresseurs et si les immunosuppresseurs ne sont pas surveillés, les patients peuvent avoir une réponse inflammatoire agressive – tempête de cytokines. La société a déclaré que le médicament avait été modulé de manière à pouvoir agir comme un puissant agent anti-inflammatoire doté de propriétés d’immunomodulation.

Il a été découvert que la molécule anti-inflammatoire turbo ainsi que les propriétés d’immunomodulation peuvent être très utiles dans le traitement de nombreuses maladies inflammatoires et auto-immunes aiguës ainsi que dans les traitements contre le cancer à l’avenir, a ajouté le Dr Lattman.

Pendant ce temps, les résultats des deux premières phases des essais cliniques ont été publiés dans un pré-journal du British Medical Journal (BMJ) et de l’université de Yale.

