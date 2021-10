Balade : Andretti serait un excellent ajout à la F1

Andretti Autosport, basé aux États-Unis, serait un excellent ajout à la Formule 1 si les pourparlers de rachat avec Sauber se concrétisaient, selon Lawrence Stroll, propriétaire canadien milliardaire d’Aston Martin.

La société suisse Sauber dirige l’équipe Alfa Romeo et il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles Michael Andretti, ancien pilote de Grand Prix et fils du champion de 1978 Mario, est sur le point de conclure un accord.

Le site américain de sport automobile Racer.com a toutefois rapporté qu’aucune annonce n’était attendue lors du Grand Prix des États-Unis ce week-end à Austin, au Texas.

« Andretti est un grand nom. Je connais la famille et je pense qu’ils seraient un excellent ajout au sport, si c’est vrai », a déclaré Stroll à . de Montréal avant la course de dimanche lorsqu’on lui a posé des questions sur les rumeurs.

« Je n’en sais pas grand-chose à part que j’ai entendu dire dans le paddock la dernière course qu’il y avait potentiellement de l’activité là-bas.

«Je pense qu’ils ont créé une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) aux États-Unis et ont dit qu’ils allaient chercher à acheter quelque chose dans le sport automobile. Je comprends parfaitement, je vois la logique », a ajouté Stroll.

La famille Andretti a créé une (SPAC) cette année pour lever 250 millions de dollars par le biais d’un premier appel public à l’épargne.

Les États-Unis sont une zone de croissance clé pour la Formule 1, détenue par la société américaine Liberty Media, avec une deuxième course à Miami en 2022.

Stroll, qui a gagné son argent dans la mode, a acheté une participation importante dans le constructeur britannique de voitures de sport Aston Martin en 2020 et en est le président exécutif.

L’équipe de Formule 1 basée à Silverstone qu’il a achetée en 2018 est désormais en compétition alors qu’Aston Martin and Stroll a de grands projets pour l’avenir.

Une nouvelle usine et un « campus » de soufflerie sont en cours de construction et l’équipe a lancé ce mois-ci une obligation de détail en livres sterling de cinq ans via la Bourse de Londres pour aider à financer un projet qui devrait être achevé dans trois ans.

Stroll a déclaré que l’offre était également une chance pour les fans et les employés de l’équipe de s’impliquer financièrement avec un abonnement initial minimum de 1 000 livres (1 376,40 $) et des multiples de 100.

« Ce sera un montant substantiel du coût total de l’installation », a déclaré le Canadien, qui a ajouté que la dernière estimation des coûts était d’environ 220 millions de livres.

Stroll a déclaré que l’introduction par la F1 d’un plafond budgétaire cette saison, tombant à 135 millions de dollars en 2023, transformerait l’entreprise : « Tout le monde est très concentré sur la rentabilité de chacun de nous. Et les équipes de Formule 1, bien gérées, seront des entreprises très rentables.

« C’est beaucoup plus facile de gagner quand on dépense plus que la concurrence. C’est maintenant parti… cela joue dans le sweet spot de cette équipe, qui historiquement a fait plus avec moins. Nous pourrons faire plus, nous serons au sommet du plafond budgétaire, nous serons juste là-haut », a prédit Stroll.

La valeur des équipes de Formule 1 a également été renforcée par le fait que tout nouveau participant doit payer des frais de 200 millions de dollars pour compenser les 10 équipes existantes pour leur part future réduite des revenus globaux du sport.

Ceci ne s’applique pas à toute personne reprenant une équipe existante. (1 $ = 0,7265 livre) (Rapport d’Alan Baldwin)