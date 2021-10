Balade bien-aimée de clôture d’Universal Orlando

Universal Orlando a révélé cette semaine une triste nouvelle pour les fans de Shrek : l’attraction familiale Shrek 4D du parc à thème et sa boutique de cadeaux fermeront bientôt. Il n’y a pas beaucoup de temps pour une dernière visite non plus – la zone fermera définitivement le 10 janvier 2022, selon un rapport de Click Orlando. Jusqu’à présent, on ne sait pas ce qui remplacera le populaire manège.

Shrek 4D est une attraction destinée à englober toute la franchise Shrek, avec un peu de tout pour tous les âges. En plus de la boutique de cadeaux à thème, il offre aux fans des lunettes 3D spéciales « OgreVision » avant de les envoyer dans un tour complet avec son propre récit dans le monde. Les visiteurs sont invités à aider Shrek, Donkey et la princesse Fiona à échapper au fantôme de Lord Farquaad alors qu’il tente de reprendre Fiona. Le trajet a également été utilisé pour des événements spéciaux, y compris des offres spéciales pour les fêtes.

J’adorerais voir un Minions Dark Ride remplacer Shrek 4D @UniversalORL pic.twitter.com/V3DiCNv6ZP – Attractions 360° (@SoCal360) 8 octobre 2021

Shrek 4D a ouvert ses portes en 2003 à Universal Orlando et est depuis lors un incontournable du parc. De nombreux fans s’attendent à ce que quelque chose de grand le remplace, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune indication sur ce que cela pourrait être. Le dernier film de Shrek est sorti en 2011, et la sortie télévisée la plus récente date de 2018, donc la franchise n’est pas à la pointe de la culture pop en ce moment. Cependant, il reste une partie importante du catalogue universel, et il y aurait des projets en développement.

Depuis 2004, le producteur Jeffrey Katzenberg et d’autres créateurs en coulisses ont déclaré que la franchise Shrek était censée se composer de cinq films principaux, donc une autre entrée était susceptible de venir éventuellement. En 2016, la star Eddie Murphy a même déclaré à Cineman Blend qu’il y avait un script terminé pour Shrek 5. Le dernier murmure de ce projet que nous avons entendu provenait d’un rapport Variety en 2018, qui disait que les studios travaillaient à la fois sur un Shrek. 5 et un Chat Botté 2.

Ce dernier est un plan plus concret. Puss in Boots: The Last Wish est actuellement sur la liste d’Universal Pictures, qui sortira le 23 septembre 2022. Le film devrait suivre Puss dans un voyage pour un « dernier vœu » magique qui, selon lui, peut restaurer les neuf de sa vie.

Avec de nouvelles versions comme celle-ci à l’horizon, il semble étrange à certains que Shrek 4D ferme ses portes à Universal Orlando. Cependant, sans annonce du parc à thème pour le moment, cela pourrait simplement signifier qu’une refonte de la franchise est en cours.