Balade: nous viserons les points

Aston Martin se dirige vers le Grand Prix de Monaco de ce week-end dans le besoin désespéré d’un résultat, ce qui apportera un peu de lumière à un projet passionnant qui n’a tout simplement pas été à la hauteur des attentes, mais Lance Stroll vise des points dimanche.

Ce sera une tâche difficile car la transition entre les «pauvres» et les «possédants» a été douloureuse même pour les neutres. Propulsé par Mercedes, Aston Martin devrait au moins être là où McLaren se bat, ou tout au plus montrer ses références comme l’année dernière.

Au lieu de cela, les voitures vertes sont la viande dans le sandwich entre le bas du milieu de terrain et les arrières. Ils se dirigent donc vers Monaco, après quatre manches, avec seulement cinq points au tableau grâce à quelques courses à faible score en début de saison. Depuis, ils ont du mal à se faire une idée des dix premiers.

Mais Stroll junior est confiant alors qu’il se dirige vers Monte Carlo: «C’était dommage de ne pas pouvoir courir à Monaco l’année dernière, donc je suis vraiment excité que nous revenions cette année. Nous savons que nous devons continuer à faire des efforts pour trouver des améliorations, et c’est exactement ce que nous faisons.

«Avec une bataille aussi serrée au milieu de terrain, tout peut arriver, surtout dans un endroit comme celui-ci. Si nous exécutons notre week-end avec vigueur, nous viserons les points », a expliqué Stroll.

Son coéquipier Vettel, qui est toujours à la recherche de sa forme perdue depuis longtemps ainsi que d’une zone de confort dans la voiture à moteur Mercedes; Il a déclaré dans l’aperçu de l’équipe de Monte Carlo: «Il y a une longue saison à venir, et les nouvelles parties que nous avons effectuées à Barcelone ont semblé être une amélioration et nous aident à avancer.

«L’objectif est de s’appuyer sur cela à Monte-Carlo. Nous savons que notre rythme de course a souvent été plus rapide que notre rythme sur un seul tour, nous allons donc nous concentrer encore plus sur cette performance de qualification très importante ce week-end.

“Je suis enthousiasmé par le défi de Monaco – il n’y a pas d’autre piste comme celle-ci”, a ajouté Vettel, faisant écho à une déclaration que tous les pilotes sont susceptibles de faire au cours du week-end dans les rues.

Une statistique à noter est qu’après quatre manches de la course au titre des constructeurs de F1 l’année dernière, Racing Point (Aston Martin maintenant) a terminé cinquième du classement avec 42 points. Ils se sont améliorés au fil de la saison et ont terminé quatrième du classement 2020.