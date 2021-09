Balade « ravie » avec Sebastian Vettel, a « la ferme intention » de le garder

in

Lawrence Stroll se dit « ravi » de la façon dont Sebastian Vettel se porte et souhaite que l’Allemand reste avec Aston Martin pendant de nombreuses années.

Vettel a fait un début de vie solide mais peu spectaculaire avec la formation britannique, luttant parfois mais terminant également sur le podium à deux reprises, bien qu’il ait finalement été disqualifié à la deuxième occasion.

Néanmoins, avec l’option de prolonger son contrat d’un an non encore activée par l’équipe, les spéculations ont commencé à tourbillonner concernant son avenir là-bas, avec des rumeurs selon lesquelles l’équipe voulait le remplacer par Fernando Alonso ou Daniel Ricciardo aller de l’avant.

Le propriétaire de l’équipe Stroll a précisé qu’il était satisfait du pilote et qu’il avait bien l’intention de le garder dans l’équipe encore longtemps.

“Nous sommes ravis de Sebastian”, a déclaré le Canadien au BBC.

“Nous avons la ferme intention de continuer avec lui l’année prochaine et au-delà.”

Vettel est devenu de plus en plus impliqué dans les questions environnementales et a exprimé son point de vue cette saison, ce qui, selon Stroll, ne le concerne pas du tout.

“[They] n’ont aucune incidence sur notre désir fort et constant qu’il continue à piloter pour nous en Formule 1 », a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé.

Une équipe en mission pour gagner. C’est plus qu’une simple usine, ce sera une maison pour des esprits inspirants, un campus spécialement conçu pour le succès. Lire l’histoire complète ➡️ https://t.co/LIFYqRw6we pic.twitter.com/uhtEOUxNDI – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 14 septembre 2021

Stroll et l’équipe ont récemment annoncé que leur nouvelle usine de Silverstone, qui coûtera jusqu’à 200 millions de livres sterling, a maintenant commencé à être construite.

Il dit que le projet est bon pour le sport et prouve son engagement envers celui-ci.

« C’est un investissement extrêmement important, au-dessus de 400 000 pieds carrés », a-t-il déclaré.

« Cela montre ma confiance en l’équipe, confirme mes ambitions et ma foi en la F1. C’est vraiment un investissement en F1.

L’installation est la première usine F1 spécialement conçue à être construite depuis l’ouverture du centre technologique de McLaren en 2004.

Stroll dit que les deux installations ne sont pas comparables, car McLaren’s se concentre fortement sur le style, le célèbre architecte Sir Norman Foster étant choisi pour le concevoir.

“C’est l’inverse de ce que Ron Denis a fait avec Norman Foster”, a-t-il déclaré.

« C’est une entreprise, c’est une usine, un campus, conçu pour correspondre à l’ADN et à la culture de nous-mêmes, le but de ce pour quoi il a été construit,

«Pour être efficace et rationalisé, avoir tout le monde assis côte à côte sous un même toit, en tenant compte des nouvelles règles financières et de la direction que prendra le sport à l’avenir.

« Cela représente vraiment notre image, notre culture et notre ADN. »