Balade : Tout s’est parfaitement déroulé pour nous au Qatar

Le pilote Aston Martin, Lance Stroll, a tendance à avoir le cœur sur le visage, après le Grand Prix du Qatar 2021, il rayonnait, ce qui signifiait ainsi qu’il avait obtenu un bon résultat en course.

Terminer sixième lors d’une nuit de forte usure, sous les projecteurs du circuit international de Losail utilisé pour la première fois comme site de Formule 1, a été un résultat positif au milieu d’une course difficile pour l’équipe basée à Silverstone.

Stroll peut être Kimi Raikkonen ou Daniel Ricciardo lorsqu’il s’agit d’interviews après la course, quand il se débrouille mal, son intérieur est Kimi, mais quand les choses vont bien, le plus grand des sourires jaillit pour défier le joyeux Danny.

Après le Qatar, Stroll était clairement ravi de son résultat : « La voiture se sentait très bien et je suis très content de notre performance.

« J’ai gagné quelques places au premier tour et au cours du premier relais, il était clair que nous avions le rythme pour bien performer. j’ai dépassé [Yuki] Tsunoda sur les médiums puis, après avoir rattrapé les gars devant, sapé [Carlos] Sainz pour passer en sixième après s’être arrêté pour les Hards.

« Globalement, tout s’est parfaitement déroulé pour nous [in the race] et marquer huit points à la fin de ce triple titre est une récompense très satisfaisante pour tout notre travail acharné », a ajouté Stroll.

Avant leur première saison de retour dans l’élite, l’équipe de son père Lawrence Stroll a remporté le « titre hype » de pré-saison lorsqu’elle est passée de Racing Point à Aston Martin; mais près d’une saison plus tard, il serait prudent de dire que 2021 ne s’est pas déroulé comme souhaité.

En termes simples, l’AMR21 n’est pas une très bonne voiture par rapport à la référence établie par les Mercedes W12 et Red Bull RB16B en lice. Même la McLaren MCL35M à motorisation similaire Mercedes est meilleure, près de 200 points de mieux à ce stade de la saison.

Ainsi, des jours comme dimanche, les deux voitures dans le top dix avec Sebastian Vettel remportant le dernier point pour la dixième, doivent être chéries. Le résultat équivalait à leur deuxième meilleur résultat de la saison, et une pause après une période inférieure à la moyenne endurée par les Verts après la pause estivale. Le podium de Vettel à Bakou n’est plus qu’un lointain souvenir.

Ça a été une bonne chose, le Qatar. Nous porterons cet élan avec nous alors que nous nous dirigeons vers l’Arabie saoudite. pic.twitter.com/4PpMc6NJzb – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 21 novembre 2021

Vettel : A l’approche du virage 1, il y avait beaucoup de voitures autour de moi et j’étais coincé

Dans l’autre Aston, Vettel, qui s’est qualifié dixième, a résumé sa soirée de course : « Le départ de la course s’est avéré très coûteux. Nous étions essentiellement à l’arrière du train après le premier virage. Nous avons raisonnablement récupéré de la P17, mais nous avons perdu le potentiel de marquer plus de points que nous n’en avons fait.

« À l’approche du virage 1, il y avait beaucoup de voitures autour de moi et j’étais coincé. J’ai essayé de contourner l’extérieur mais la piste était plus sale que ce à quoi je m’attendais et j’ai glissé large. C’est frustrant parce que la voiture était rapide, surtout quand nous étions dans de l’air pur, et cela m’a aidé à revenir à la 10e place.

« Donc, après le premier tour, c’était une course solide, une bonne récupération, mais ça fait mal quand on est tout de suite sur le pied arrière. C’est formidable de voir les deux voitures dans les points aujourd’hui, il y a donc beaucoup de points positifs à retenir du week-end », a conclu l’Allemand.

Aston Martin occupe une septième place solitaire au classement du championnat des constructeurs F1 2021 où ils devraient rester avec seulement deux courses à disputer cette saison, tandis que Vettel et Stroll sont 12e et 13e.

L’équipe avec de grandes ambitions et une base impressionnante pour les réaliser mais ils ont sous-estimé lors de leur première saison en tant qu’Aston Martin en F1. On attendait plus d’une équipe qui a marqué des podiums et même remporté une course l’année dernière.

Pas de surprise donc quand on savoure des résultats comme celui du Qatar.

Six places gagnées. Huit points dans le sac. Il ne s’est pas contenté de le poursuivre, il est allé là-bas et l’a obtenu. 👏 https://t.co/Z8ewPQbCeN – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 22 novembre 2021