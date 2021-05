Balades à Barcelone

13/05/2021 à 11h00 CEST

Barcelone est une ville qui vous invite à marcher. Avec facilités de voyage à pied, une multitude de rues et de lieux pittoresques à la fois en bord de mer et en montagne, c’est une ville donnée à découvrir à pied.

le Cycle de Barnatresc, organisé par le Conseil municipal de Barcelone à travers le jenstitut Barcelona Esports, organise des marches à Barcelone depuis plus de 20 ans et même pas une pandémie n’a pu l’arrêter.

Cette année, elle a été réinventée pour que continuer à pratiquer l’activité physique en ville reste une réalité.

L’année dernière, il y a déjà eu quelques appels avec une participation réduite des participants et en 2021, il s’est réinventé, franchissant un pas de plus. Cette année les promenades avec deux formats qui permettent de s’adapter à toutes les exigences de sécurité et de prévention exigées par les temps actuels. Les promenades de cette édition présentent donc un format «Signalisé & rdquor; qui, pendant le week-end de chaque promenade, indique l’itinéraire à emprunter, avec les panneaux des Caminades Barnatresc, bien que pas de contrôle de départ, d’arrivée ou des services habituels. De plus, au cours des deux semaines suivantes, cette visite est activée par un application mobile cela permet aux marcheurs de faire la même marche, mais de manière «virtuelle», en marquant pour obtenir l’épingle avec laquelle chaque année est donnée aux personnes qui ont effectué plus de promenades. L’application peut être téléchargée depuis les «magasins». Android et Apple officiels (recherche «barnatresc & rdquor;) et sur le site officiel de Barnatresc

Une fois de plus, les nouvelles technologies sont mises au service du sport et de l’activité physique pour surmonter toute limitation, ouvrant de nouvelles voies aux citoyens afin qu’ils puissent continuer à vivre une vie active et saine. Plus d’informations