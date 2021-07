Balagué dépeint le Maradona le plus méconnu

in

16/07/2021 à 21h20 CEST

Le journaliste Guillem Balagué, collaborateur de SPORT, a présenté ce vendredi à la Casa del Libro à Barcelone son dernier livre, “Maradona. El Pibe. El Rebelde. El Dios & rdquor;, qui a été mis en vente le 23 juin. Balagué était accompagné lors de l’événement par les journalistes Danae Boronat et Pepe Gutiérrez.

Le livre est une longue biographie de l’ancien joueur argentin, décédé le 25 novembre à l’âge de 60 ans. C’est une histoire qui nous présente le Maradona le plus méconnu, et le phénomène footballistique absorbant, mais aussi sociologique, qui l’accompagne depuis son adolescence.

Balagué propose un regard rétrospectif dans le livre comprendre la fascination que l’Argentin a suscitée tout au long de sa vie et sa personnalité complexe.

Comme l’a souligné l’auteur lors de la présentation, « ce n’est pas que je comprenne qu’il était un gamin, ou qu’il soit un rebelle avec ou sans cause, ou que pour moi il soit un dieu, mais qu’il y a trois personnages leur mythe et ce que je fais, c’est détruire le mythe et commencer à le construire d’une autre manière.”Dans ses près de 500 pages, passe en revue le chemin parcouru par le joueur, de ses origines au jour où il a quitté le ballon dans un hommage inoubliable à la Bombonera.