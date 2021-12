Balaídos regarde le duel Santi Mina-Maxi Gómez

04/12/21 à 21h00 CET

Le Celta et Valence chercheront ce dimanche à mettre fin à leurs doutes à Balaídos, dans un match où le duel Santi Mina-Maxi Gómez attirera à nouveau l’attention, l’attaquant galicien vivant son meilleur moment depuis son retour à Vigo et l’Uruguayen loin de la performance qui l’a mené à Mestalla en 2019.

Cet été-là, Valence a battu West Ham, qui était prêt à payer sa clause de résiliation, et a réussi à signer l’international uruguayen, qui avait marqué 31 buts en 71 matchs avec le maillot bleu.

L’opération a laissé 15 millions d’euros dans les caisses du Celta, le transfert du central Jorge Sáenz et le retour de Santi Mina à Balaídos, quatre ans après que le joueur de Vigo a payé les 10 millions d’euros de sa clause pour faire appel à la ville du Turia.

Aujourd’hui, deux ans et demi plus tard, l’arrivée sur le banc céleste de l’Argentin Eduardo « Chacho & rdquor; Coudet a déclenché le prix de Santi Mina, incontestable dans la ligne d’attaque.

L’attaquant de Vigo compte 17 buts et 7 passes décisives en 2021, tandis que Maxi Gómez n’accumule que 4 buts et 3 passes cette année.

Les deux Ils feront à nouveau la une des journaux ce dimanche après que Coudet et Bordalás ont effectué des rotations en Coupe. Le Celta poursuit un triomphe qui lui résiste à Balaídos, où il ne bat que Grenade ; Valence met fin à une séquence de trois matchs nuls consécutifs et remporte sa deuxième victoire à l’extérieur de la saison – la précédente était à El Sadar en septembre.

De son côté, Valence, au-delà de la victoire attendue qu’elle a remportée ce mercredi en Copa del Rey contre les humbles Utrillas, affronte ce match avec des sensations opposées.

D’un côté, il est invaincu depuis quatre jours et a affronté des rivaux avec le potentiel de Villarreal, de l’Atlético de Madrid ou de la Real Sociedad, mais de l’autre il n’a remporté qu’un seul match des onze derniers qu’il a disputés et de ces 33 points en jeu. il n’a pu en ajouter que neuf.

Cependant, malgré la déception de ne pas avoir battu le Rayo Vallecano lors de la dernière journée, l’équipe a fait un pas en avant en termes de force défensive ces dernières semaines.

Les absences de Dimitri Foulquier et Mouctar Diakhaby pour cause de suspension, ainsi que celles de Thierry Correia et Gabriel Paulista En raison d’une blessure, ils laissent l’équipe sans son flanc droit titulaire et remplaçant, ce qui obligera l’entraîneur José Bordalás à remodeler son onze qui sera plus ou moins intense selon l’option qu’il choisit.

Du côté droit, l’option d’en céder la propriété à Cristiano Piccini, qui a subi un calvaire de plus de deux ans de blessures, semble peu probable, alors le Danois Daniel Wass, qui l’a déjà occupé à plusieurs reprises, pourrait entrer à ce poste. Sa place au centre du terrain pourrait être pour Yunus Musah s’il recherche la verticalité ou pour Koba Leïn s’il s’engage dans la création.

En tant que défenseur central droitier, l’entraîneur pouvait parier sur son retour à ce poste pour Hugo Guillamon, qui cette saison n’a servi que comme milieu de terrain défensif ou pour donner une continuité à l’équipe de jeunes César Tárrega, qui a débuté dans le match de Coupe. Dans le premier cas, sa place dans la ligne médiane serait occupée par Uros Racic et Carlos Soler serait déplacer vers le centre de la bande.

Tous ces changements dépendront aussi s’il maintient, comme il semble qu’il le fera avec le 1-4-5-1 des dernières semaines ou qu’il revienne au 1-4-4-2 avec lequel il a débuté la saison mais avec le celui qui lui a coûté plus cher.

Les files d’attente probables

Celtique: Dur; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Javi Galán ; Beltran; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito ; Aspas et Santi Mina.

Valence : Cillessen ; Wass, Hugo Guillamón, Alderete, Gayà ; Musah, Carlos Soler, Racic, Helder Costa ; Hugo Duro et Guedes.

Arbitre: De Burgos Bengoetxea (Comité Basque).

Stade: Balaidos.

Heure: 21h00