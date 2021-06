Balaji Srivastav obtient une charge supplémentaire du commissaire de police de Delhi ; Le SN Shrivastava prend sa retraite demain

in

Balaji Srivastav a été affecté à Pondichéry avant d’être nommé commissaire à la vigilance dans la police de Delhi.

Alors que le commissaire de police de Delhi, SN Shrivastava, est sur le point de prendre sa retraite demain, le ministère de l’Intérieur de l’Union a confié le poste à Balaji Srivastav, qui travaillait en tant que commissaire spécial – Vigilance dans la police de Delhi. « En conséquence de la pension de retraite de Sh. SN Shrivastava, IPS (AGMUT:1985), commissaire de police, Delhi, Sh. Balaji Srivastav, IPS (AGMUT:1988), assumera la charge supplémentaire de commissaire de police, Delhi, en plus de sa charge habituelle jusqu’à la nomination d’un titulaire régulier ou jusqu’à nouvel ordre, selon la première éventualité », a déclaré le ministère de l’Intérieur Affaires.

Notamment, Balaji a été un favori au poste et pourrait se voir confier la pleine responsabilité si l’autorité compétente blanchit son nom, tout comme son prédécesseur. “En conséquence de l’âge de la pension de retraite, Sachchida Nand Shrivastava, IPS (AGMUT: 1985) actuellement en poste en tant que commissaire de police, Delhi sera retiré du service gouvernemental à compter du 30 juin”, a déclaré un ordre signé par le secrétaire adjoint (Home) Pawan Kumar.

Balaji Srivastav a été affecté à Pondichéry avant d’être nommé commissaire à la vigilance dans la police de Delhi.

SN Shrivastava a reçu pour la première fois une charge supplémentaire de commissaire de la police de Delhi en février de l’année dernière et a été nommé commissaire à part entière il y a seulement un mois. Auparavant, il avait été nommé commissaire spécial (loi et ordre) de la police de Delhi après son passage au CRPF.

Outre Balaji, ceux qui sont en lice pour le poste de commissaire de police de Delhi sont les officiers IPS du lot de 1987 SM Sahai, Satyendra K Garg et Dilbagh Singh.

Sahai et Singh appartiennent à l’ancien cadre du Jammu-et-Cachemire qui a ensuite été fusionné pour former le cadre de l’Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram et du territoire de l’Union (AGMUT).

Alors que Sahai occupe le poste de secrétaire supplémentaire au Secrétariat du Conseil de sécurité nationale (NSCS), Singh a été déployé en tant que directeur général de la police du Jammu-et-Cachemire. Satyendra K Garg est actuellement directeur général de la police des îles Andaman et Nicobar.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.