Balan Wonderworld est officiellement le pire jeu Switch de 2021, selon Metacritic

Nous sommes à la fin de 2021, et cela signifie que des prix sont décernés pour les meilleurs (et les pires) jeux vidéo de l’année.

Nous avons vu beaucoup de gagnants, mais qu’en est-il des jeux qui ne se sont pas si bien déroulés cette année ? Si vous vous demandez quels ont été exactement les pires jeux de l’année, Metacritic a maintenant dressé une liste du « top 10 ». C’était les critères :

« les jeux les moins bien notés sortis pour toutes les plateformes entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Les jeux sont classés par Metascore (au 18 décembre 2021) avant d’être arrondis, et tous les titres avec moins de 7 critiques de critiques professionnels sont exclus. Si un seul titre avait atterri plusieurs fois sur la liste en raison de faibles scores sur plus d’une plate-forme, nous n’avons inclus que la version la moins bien notée. «

Alors que le grand gagnant est techniquement eFootball 2022 pour PC, le pire jeu spécifiquement pour la Nintendo Switch était Le monde merveilleux de Balan. Stars du rock Trilogie Grand Theft Auto pour Switch était la seule autre version de Switch sur la liste, se classant sixième.

eFootball 2022 – 25 (PC)

Balan Wonderworld – 36 (Nintendo Switch)

Loup-garou : L’Apocalypse – Earthblood – 42 (PS4)

Taxi Chaos – 42 (PS4)

De l’oiseau et de la cage (PC)

GTA : La trilogie – L’édition définitive – 47 (Nintendo Switch)

J’ai vu des nuages ​​noirs – 48 (PS4)

Horreur à Arkham : L’étreinte de la mère – 48 (PC)

Peau de démon – 48 (PC)

Necromunda : Pistolet à louer – 49 (PS4)

Voici ce que Metacritic avait à dire sur ces deux jeux :

Un nouveau jeu de plateforme 3D du créateur de Sonic the Hedgehog ? Comptez-nous ! [Checks reviews …] Euh, à la réflexion, peut-être pas. C’est une chose d’être un jeu de plateforme de style rétro, qui pourrait avoir ses charmes, mais c’en est une autre quand le jeu se joue comme s’il avait été créé il y a des décennies, ce que les critiques pensaient du grinçant Balan Wonderworld. (Cela n’aide pas non plus que Balan ait un étrange mécanisme d’échange de costumes, des commandes trop simplistes et une histoire incompréhensible.) Le jeu semble être un échec commercial et le créateur Yuji Naka a pris sa retraite de Square Enix peu de temps après sa sortie peu propice.

Besoin d’une preuve supplémentaire que nous vivons maintenant dans la chronologie la plus sombre ? Que diriez-vous de l’inclusion de l’une des franchises les plus annoncées du monde du jeu dans notre liste des pires jeux de l’année. La compilation remasterisée de Rockstar de trois titres plus anciens de Grand Theft Auto – Grand Theft Auto III de 2001, Vice City de 2002 et San Andreas de 2004, chacun marquant dans les années 90 lors de leurs sorties originales – s’est avérée être l’une des plus grandes déceptions de jeu de 2021. Les graphismes remasterisés ont réussi à supprimer certains des charmes des originaux et à introduire de nouvelles distractions et incohérences, tandis que la compilation était également boguée de manière inattendue au lancement. Les versions console de nouvelle génération (sur PS5 et XBX) de la trilogie étaient légèrement meilleures que cette version Switch, qui souffrait d’encore plus de problèmes de performances, mais elles étaient toujours totalement décevantes.