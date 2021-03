Balan Wonderworld reçoit un correctif du premier jour pour répondre aux commentaires de la démo

En janvier, les propriétaires de Switch ont pu télécharger une démo pour Balan Wonderworld, le prochain jeu de plateforme 3D de Square Enix réalisé par le lead de Sonic, Yuji Naka. Malheureusement, malgré le battage médiatique entourant le jeu jusqu’à ce point, la démo n’a pas vraiment impressionné.

Tout n’est pas perdu, cependant, car le producteur du jeu, Noriyoshi Fujimoto, a détaillé un patch du premier jour qui visera à s’attaquer quelques des commentaires reçus des joueurs ayant expérimenté la démo. Voici ce que Fujimoto a à dire:

«En restant fidèle à la nature de Balan Wonderworld, j’aimerais que nous suivions les traces de l’énigmatique maestro, Balan, et que nous trouvions un équilibre dans notre propre cœur. Surtout lorsqu’il s’agit de répondre aux commentaires que nous avons reçus de notre démo . Il y a eu un large éventail d’opinions et de réponses à la démo, et malheureusement, au stade actuel de développement, il n’est tout simplement pas possible de refléter chaque élément de retour dans le jeu. Cependant, pour vous offrir à tous une expérience de jeu plus équilibrée, nous mettrons en œuvre un patch du premier jour pour le jeu complet.

Plus précisément, ce patch ajustera les commandes de mouvement, le mouvement de la caméra et le rééquilibrage de la difficulté. Il reste un peu plus d’une semaine avant le lancement maintenant, alors j’espère que vous apprécierez tous le monde de Wonderworld à votre guise! «

Ses mots proviennent d’un nouveau billet de blog partagé sur le site Web de Square Enix, qui fournit également un récapitulatif des principaux thèmes du jeu si vous avez besoin d’un rappel.

« En surface, Balan Wonderworld est un jeu de plateforme magique qui se déroule dans 12 mondes colorés, né du cœur de différentes personnes. Dans ces mondes, les joueurs doivent utiliser pleinement plus de 80 costumes différents et leurs diverses capacités pour surmonter les obstacles, les énigmes et les ennemis et finalement restaurer bonheur de retour à Wonderworld. «

Le jeu sera lancé sur Switch le 26 mars, il ne faudra donc pas longtemps avant que nous puissions voir le produit final – et ce patch du premier jour – en action. Nous aurons un examen complet pour vous sur le site dès que possible.

Envisagez-vous d’en prendre une copie la semaine prochaine? Dites-nous ci-dessous.