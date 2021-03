Balan Wonderworld reçoit un énorme patch du premier jour pour résoudre les problèmes de démo

Après quelques commentaires tout à fait négatifs à la Balan Wonderworld démo qui a été rendue disponible en janvier, Square Enix a confirmé que le jeu recevrait un énorme patch du premier jour.

Square Enix a partagé une nouvelle lettre du producteur de Balan Wonderworld, Noriyoshi Fujimoto, qui explique ce que le développeur Balan Company fait pour mettre en œuvre des changements dans le jeu après que la démo publiée en janvier 2021 a fait l’objet de critiques quasi universelles.

Si vous choisissez le jeu pour le lancement sur Steam pour PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X / S le 26 mars, vous pouvez vous attendre à télécharger un correctif important le premier jour qui résoudra les problèmes avec mouvement de la caméra, commandes et difficulté du jeu.

Square Enix tient à noter que malgré tout cela, il ne traitera pas tout ce que le développeur a identifié avec le jeu à ce stade précoce.

«En restant fidèle à la nature de Balan Wonderworld, j’aimerais que nous suivions les traces de l’énigmatique maestro Balan et que nous trouvions l’équilibre dans notre propre cœur. Surtout lorsqu’il s’agit de répondre aux commentaires que nous avons reçus de notre démo », indique la note.

«Il y a eu un large éventail d’opinions et de réponses à la démo, et malheureusement, au stade actuel de développement, il n’est tout simplement pas possible de refléter chaque élément de retour dans le jeu. Cependant, pour vous offrir à tous une expérience de jeu plus équilibrée, nous mettrons en œuvre un patch du premier jour pour le jeu complet.

«Plus précisément, ce patch ajustera les commandes de mouvement, le mouvement de la caméra et le rééquilibrage de la difficulté. Il reste un peu plus d’une semaine avant le lancement maintenant, alors j’espère que vous apprécierez tous le monde de Wonderworld à votre guise! »

Le jeu est travaillé par le réalisateur Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic the Hedgehog, co-fondateur de Team Sonic) et le créateur de personnages, Naoto Ohshima (Sonic the Hedgehog, le docteur Eggman, co-fondateur de Team Sonic).

Malgré ce pedigree, cependant, il semble que le développement ait encore été assez délicat pour le personnel vétéran.