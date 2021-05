Balance intelligente Withings Body Cardio avec âge vasculaire – Critique

Le Withings Body Cardio est un leader des balances intelligentes depuis un certain temps et l’appareil avancé vient de recevoir une mise à jour précieuse avec les mesures de l’âge vasculaire plus tôt ce mois-ci. Nous avons testé la nouvelle fonctionnalité qui offre «un contrôle cardiovasculaire à chaque pesée» avec l’intégration d’Apple Health Body Cardio. Lisez tous les détails sur l’âge vasculaire et tout ce que vous obtenez avec cette balance intelligente mise à jour.

Si vous êtes intéressé par le moi quantifié ou même si vous regardez simplement des produits comme les balances intelligentes et les tensiomètres, vous connaissez probablement Withings car il a été à la pointe du marché des appareils de santé intelligents au cours de la dernière décennie.

Que vous soyez un athlète sérieux ou que vous souhaitiez simplement des informations meilleures et plus complètes au fur et à mesure que vous poursuivez vos objectifs de santé, les balances intelligentes Withings Body sont des outils très utiles. Et le Body Cardio va au-delà du simple suivi du poids et de l’IMC et comprend l’analyse de la composition corporelle (eau, graisse, os et muscle), le suivi de la fréquence cardiaque, l’assistance Apple Health, etc.

Et maintenant, avec une mise à jour logicielle pour les propriétaires de Body Cardio existants et nouveaux (les propriétaires de Nokia Body Cardio également), Vascular Age est la dernière fonctionnalité avancée à atterrir sur la balance intelligente.

Qu’est-ce que l’âge vasculaire?

L’âge vasculaire sur l’échelle Body Cardio est mesuré grâce à la vitesse de l’onde de pouls (PWV) qui analyse votre rigidité artérielle. PWV mesure la «vitesse à laquelle l’impulsion de pression artérielle se propage dans le système circulatoire». Withings dit que la technologie est utilisée dans les milieux cliniques pour donner des avertissements précoces sur les risques accrus d’hypertension artérielle, d’hypercholestérolémie, d’insuffisance organique, de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral. Et il a travaillé avec les leaders de la cardiologie et a été testé cliniquement pour obtenir la bonne fonctionnalité:

Développé par des cardiologues de premier plan, Vascular Age fournit une évaluation quotidienne et facile à comprendre de la santé artérielle. Il accomplit cela en montrant aux gens comment leur santé cardiovasculaire se compare aux normes attendues dans leur tranche d’âge, avec une estimation de leur âge cardiaque interne et une indication de son optimum, normal ou non pour leur âge chronologique.

C’est une fonctionnalité vraiment importante et impressionnante pour moi, car Withings rend les bilans cardiovasculaires facilement accessibles que les gens ne sont pas susceptibles de sortir des cliniques (ou peut-être rarement en dehors de vous ou de votre médecin soupçonnant un problème). Il peut être facile de se concentrer sur les apparences extérieures comme la perte de poids et le gain musculaire, mais une meilleure compréhension de l’âge vasculaire joue un rôle crucial dans la compréhension d’une vue d’ensemble de notre santé.

Je pense que c’est passionnant parce que des progrès comme Vascular Age signifient qu’il est plus facile que jamais d’être proactif au sujet de notre santé et de comprendre en temps réel l’impact de nos choix en matière de nutrition et d’exercice sur notre corps.

Configuration de l’âge vasculaire

Pour les propriétaires existants de Body Cardio (ou si ce n’est pas déjà activé pour les nouveaux propriétaires), vous devrez mettre à jour à la fois l’application iOS Withings Health Mate ainsi que le logiciel de la balance elle-même. Il s’agit de la version 5.5.0 pour iOS et une fois installée, vous pouvez accéder à l’application Health Mate> Appareils> Tous les paramètres> Rechercher les mises à jour. Vous aurez besoin de la version 2101 exécutée sur votre Body Cardio pour activer Vascular Age.

Une autre chose qui n’était pas automatique pour moi a été de sélectionner Âge vasculaire à afficher sur l’écran intégré de la balance lors de la pesée. Pour ce faire, accédez à l’application Health Mate> Appareils> Body Cardio> Personnaliser les écrans et activez Âge vasculaire. .

Obtenir une mesure de l’âge vasculaire

Une fois que vous avez mis à jour l’application Health Mate et votre balance Body Cardio, l’appareil commence à prendre les mesures de l’âge vasculaire.

Avant d’obtenir le résultat initial, vous aurez besoin de cinq mesures de l’âge vasculaire. J’ai fini par tester si peser deux fois en une journée compterait pour les cinq – et c’est ce qui s’est passé. Cependant, pour plus de précision, Withings recommande de peser à la même heure chaque jour.

D’autres trucs et astuces pour les mesures les plus précises incluent de s’assurer de peser pieds nus (légèrement humide peut aider), et d’être conscient que des callosités rugueuses peuvent interférer avec les lectures de PWV.

Une fois que vous avez obtenu au moins une lecture de l’âge vasculaire, la métrique apparaîtra dans votre flux d’accueil principal dans l’application Health Mate. Vous pouvez appuyer pour en savoir plus sur la façon d’améliorer la santé artérielle avant que votre première lecture n’apparaisse.

Les principales recommandations pour abaisser votre âge vasculaire sont:

Pour les 16 à 64 ans, faites au moins 150 minutes d’exercice par semaine Réduisez votre consommation de sel Mangez des aliments riches en probiotiques comme les oignons, les haricots, les lentilles, l’ail, les poireaux et les bananes Mangez des aliments riches en antioxydants comme les baies, les betteraves, les épinards, le chou frisé, et plus Mangez moins de viande

Vous pouvez trouver des détails plus détaillés et des liens vers les recherches à l’appui dans l’application Health Mate.

Lorsque vous obtenez les résultats de votre âge vasculaire après les cinq premières mesures, voici ce que vous verrez:

Withings donne une note non optimale, normale ou optimale en fonction de votre tranche d’âge / de votre rigidité artérielle. Juste en dessous du graphique en haut, vous verrez également la tranche d’âge moyenne dans laquelle vous vous trouvez et la tendance de votre âge vasculaire.

Surtout, Withings dit qu’obtenir une mesure «non optimale» ne «diagnostique pas un problème de santé». Mais cela peut certainement vous aider à faire des choix mieux informés ou vous inciter à parler avec votre médecin.

Voici les détails de chaque note:

Optimal:

Votre âge vasculaire est inférieur à votre âge chronologique. Vous faites mieux que 90% des utilisateurs Withings de la même tranche d’âge. Maintenez cette tendance en maintenant de saines habitudes.

Normal:

Votre âge vasculaire est aligné sur votre âge chronologique. Vous êtes dans la même tranche que 80% des utilisateurs Withings de la même tranche d’âge. Vous pouvez essayer d’améliorer votre tendance à long terme en renforçant des habitudes saines.

Pas optimal:

Votre âge vasculaire est supérieur à votre âge chronologique. Vous faites partie des 10% d’utilisateurs du même groupe d’âge ayant l’âge vasculaire le plus élevé. N’oubliez pas que ce résultat est relatif aux utilisateurs Withings qui sont généralement en bonne santé. Cette lecture ne vous diagnostique pas un problème de santé. Essayez de réduire votre âge vasculaire à long terme en adoptant des habitudes plus saines ou parlez à votre médecin de ce que vous pouvez faire pour vous améliorer.

Intégration Apple Health

Withings Body Cardio et l’application Health Mate fonctionnent avec de nombreuses mesures trouvées dans Apple Health. Mais avec l’âge vasculaire / la rigidité artérielle étant si nouveau, Apple ne l’a pas encore comme option pour afficher les mesures dans l’application Santé, mais j’imagine qu’un support pourrait arriver dans le futur.

Enveloppement Body Cardio Withings

Que vous ayez des objectifs de santé vraiment spécifiques ou que vous souhaitiez évoluer de manière plus décontractée vers une vie plus saine, je pense que le Withings Body Cardio offre beaucoup de valeur.

Il a une excellente qualité de construction avec un design en métal et en verre, une batterie rechargeable intégrée, une prise en charge jusqu’à 8 utilisateurs et des fonctionnalités riches qui vous permettent de savoir facilement où vous en êtes dans votre parcours de santé et de suivre vos progrès.

Je pense que c’est formidable que Withings rende Vascular Age disponible aux propriétaires existants et nouveaux de la balance Body Cardio et, avec la composition corporelle et d’autres capacités, en fait la meilleure balance intelligente du marché.

Withings Body Cardio se vend 150 $ et peut être trouvé sur le site Web de la société ainsi que sur sa vitrine Amazon.

De plus, si vous cherchez quelque chose pour aider à la recomposition corporelle, j’ai trouvé l’analyseur métabolique compatible iPhone Lumen un excellent outil à utiliser avec la balance intelligente Body Cardio pour aider à la planification nutritionnelle et plus encore.

