Balancer (BAL) atteint un niveau record alors que les projets DeFi testent de nouvelles solutions

La finance décentralisée (DeFi) a été le moteur de la croissance du marché de la crypto-monnaie au début de 2021, mais dernièrement, le secteur est passé au second plan par rapport aux jetons non fongibles alors que des artistes célèbres et des maisons de vente aux enchères héritées ont sauté dans le ring de la NFT.

Une rupture avec les projecteurs a permis à certains des projets DeFi les plus populaires tels que Balancer (BAL) de se regrouper et de planifier les prochaines étapes de leurs protocoles alors qu’ils s’efforcent de créer un écosystème DeFi plus interopérable et convivial.

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que Balancer (BAL) a atteint un creux de 28,95 $ le 23 février à la suite de la correction à l’échelle du marché qui s’est produite après le premier rejet de Bitcoin (BTC) des 58000 $. Depuis lors, BAL a rallié 122% pour établir un nouveau record historique à 64,99 $ le 18 mars.

Graphique BAL / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Balancer a pu se séparer de la crise prolongée subie par les jetons DeFi grâce à de multiples partenariats et mises à niveau de protocole qui visent à résoudre certaines des plus grandes préoccupations auxquelles est confrontée la finance décentralisée, y compris les coûts de transaction élevés sur le réseau Ethereum (ETH).

Balancer 2.0 excite la communauté DeFi

Un élan significatif pour Balancer a commencé à se développer fin janvier lorsque le protocole mis en œuvre Les remboursements de gaz d’échange d’équilibreur comme moyen de réduire les coûts de transaction élevés.

Le 2 février, le projet a commencé tweeter à propos de Balancer 2.0 et des diverses fonctionnalités qui seraient incluses comme un coffre-fort de protocole, l’efficacité du gaz et des oracles résilients.

Balancer aussi annoncé un partenariat avec Aave (AAVE) pour créer le Balancer V2 Asset Manager, un pool de liquidité et un produit de prêt hybrides de market maker automatisé (AMM).

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour BAL le 12 mars, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix BAL. La source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ a atteint un sommet de 69 le 11 mars alors que le prix du BAL diminuait et un autre plus haut de 73 le 13 mars a vu le prix commencer à atteindre un nouveau plus haut historique.

Suivant le lancement de l’Aave AMM le 16 mars, le score VORTECS ™ pour BAL a grimpé dans le green et a enregistré un plus haut de 66 le 17 mars, deux heures avant que le prix ne commence à grimper de 63%.

Le rallye de Balancer vers un nouveau record absolu est clairement soutenu par le cas d’utilisation fort de ses nouvelles offres et le projet semble bien placé pour faire face à la prochaine vague d’enthousiasme DeFi alors que les investisseurs institutionnels et de détail augmentent leur exposition au marché de la crypto-monnaie.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.