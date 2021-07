Balancer devient le dernier projet à s’associer à Polygon pour la solution de couche 2

La solution de réseau de couche 2 (MATIC / USD) de Polygon a attiré beaucoup d’attention ces derniers mois. Grâce à sa capacité à réduire les coûts du gaz, le projet s’est déjà associé à de nombreux protocoles de haut niveau dans l’industrie DeFi. Certains de leurs clients incluent SushiSwap (SUSHI / USD), Aave (AAVE / USD), Curve (CRV / USD), entre autres. Jeudi, il a été annoncé dans un communiqué qu’un autre protocole DeFi a rejoint l’entreprise, recherchant les mêmes avantages : Balancer (BAL/USD).

Balancer rejoint Polygon pour réduire les taux de gaz

La solution L2 de Polygon a révolutionné le fonctionnement de nombreux protocoles DeFi, ouvrant même la porte à une expérimentation unique pour les piscines. Faire quoi que ce soit avec des piscines – même les créer, les rejoindre ou même en sortir – peut être extrêmement coûteux si les coûts du gaz sont élevés. Sans oublier que le même problème est extrêmement dommageable lorsqu’il s’agit d’ajouter des liquidités dans différents groupes qui sont particulièrement aggravés.

Mais chez Polygon, ces coûts sont « ramenés à zéro » et la proposition de valeur de Balancer en tant que meilleur AMM flexible est « plus facile à réaliser », indique le communiqué de presse. Le PDG de Balancer, Fernando Martinelli, a déclaré que Polygon était déjà devenu “l’un des L2 préférés” pour Ethereum (ETH / USD). Martinelli a ajouté :

Nous avons remarqué la quantité de traction que Polygon a obtenu et l’expérience de transaction qu’il offre et Balancer souhaite cette expérience pour notre communauté et nos utilisateurs. Polygon améliorera la capacité de Balancer à évoluer vers plus de L2

La baisse des tarifs de gaz est l’un des objectifs de Balancer depuis un certain temps, et l’association Polygon “le rend possible”. Martinelli a poursuivi en disant que lui et son équipe pensaient que Balancer et Polygon pourraient travailler en étroite collaboration pour réduire les frais sur DeFi, ainsi que pour offrir des avantages supplémentaires, tels qu’améliorer la liquidité et rendre DeFi plus accessible à tous.

Comment ça fonctionne?

Alors que Polygon est une solution de mise à l’échelle destinée à Ethereum, il s’agit en fait d’une blockchain distincte, avec ses propres paramètres et caractéristiques. Cela implique que les actifs doivent être déplacés vers le réseau Polygon, ce qui se fait via un pont. Cependant, du point de vue des utilisateurs, tout est très rapide et fluide, car Polygon a consacré beaucoup de temps et d’efforts à simplifier l’accès au monde décentralisé. Les transitions sont très fluides et le projet permet des retraits et des retraits rapides, ainsi que ses propres applications mobiles et même un SDK facile à utiliser.

Le cofondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, a également commenté l’intégration, affirmant que l’équipe était ravie que Balancer rejoigne sa famille grandissante. Il a dit:

Nous sommes convaincus que la communauté Polygon appréciera l’utilisation de Balancer avec des frais peu élevés et une expérience utilisateur supérieure.

Une autre chose à noter est qu’après l’expansion de Balancer d’Ethereum à Polygon, un vote a approuvé l’inclusion d’incitations conjointes sur le réseau. Il y a eu plusieurs incitations qui ont déjà été approuvées, et elles ont commencé il y a quelques jours, le 28 juin. Ceux-ci incluent :

275 000 MATIC par semaine de Polygon 25 000 BAL par semaine de Balancer 30 000 Qi par semaine de Qi Dao, par groupe pour les deux groupes dont ils feront partie

