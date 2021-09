Balancer et WallStreetBets lancent des portefeuilles négociables | Invezz

in

WallStreetBets est un mouvement qui s’est répandu sur de nombreuses plateformes depuis son apparition sur Discord pour se concentrer sur la négociation d’actions. Le groupe, qui s’est le plus développé sur Reddit depuis que sa chaîne Discord d’origine a connu un marasme, s’est fait connaître au début de 2021 lorsqu’il a affronté des investisseurs institutionnels qui vendaient des actions de diverses sociétés, dont GameStop, menaçant de les détruire. . entreprises à but lucratif.

Maintenant, le groupe basé sur Reddit s’est impliqué dans l’industrie de la cryptographie, au point où il possède même sa propre plate-forme de trading basée sur la blockchain, WSBDApp. La plateforme s’est également récemment associée à Balancer (BAL / USD) pour lancer des portefeuilles négociés en bourse (ETP) dans le but de renforcer la décentralisation et de permettre aux investisseurs particuliers de rechercher des opportunités d’investissement alternatives.

Qu’arrivera-t-il avec le lancement des PTE?

Le partenariat avec Balancer permettra à WBSDApp de lancer ETP sur sa propre plateforme, qui a récemment vu le lancement de sa deuxième version. Les objectifs à long terme de WSBDApp consistent à soutenir le « petit », qui a été la mission principale de WallStreetBets, depuis la création du groupe en 2012.

Grâce aux nouveaux produits, les investisseurs particuliers pourront se couvrir contre l’inflation grâce à un panier complet d’actifs sélectionnés par la communauté. Les actifs comprendront des éléments tels que des matières premières symboliques, des pièces stables et des crypto-monnaies plus volatiles. Tous les actifs seront choisis par vote communautaire, qui compilera et rééquilibrera également les portefeuilles.

L’annonce indique que les étapes élargiront encore les possibilités de DeFi et augmenteront l’exposition à la crypto-monnaie aux investisseurs traditionnels et aux natifs de la crypto. Le PDG de Balancer, Fernando Martinelli, a déclaré que le partenariat avec WSBApp est une initiative passionnante pour l’entreprise, car il promet de combler le fossé entre DeFi et l’investissement traditionnel.

Après tout, les deux entités partagent la même mission, qui est d’étendre l’accessibilité à DeFi, donc unir leurs forces pour atteindre cet objectif n’a de sens.

