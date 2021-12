Balancer Labs lance des pools boostés pour résoudre les problèmes d’efficacité du capital faible

Balancer Labs a annoncé le lancement officiel de Boosted Pools, qui visent à résoudre la faible efficacité du capital avec les retours des jetons déposés dans les pools AMM, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Le proche collaborateur de Balancer, le protocole de prêt Aave (AAVE / USD), sera la première itération de ce produit innovant.

Les traders n’utilisent que 10% des liquidités des pools AMM

En règle générale, les traders n’utilisent que 10 % de la liquidité déposée dans un pool AMM car la taille des transactions est bien inférieure à la liquidité disponible. Boosted Pools vous permet de déposer la partie restante des liquidités dans des protocoles de prêt, où vous obtenez un rendement supplémentaire.

Résoudre l’effort pour emballer et déballer les jetons pendant l’échange

Les pools AMM contiennent des jetons enveloppés d’actifs générateurs de rendement (aDAI) au lieu de DAI pour augmenter le débit global du pool, mais l’emballage et le déballage des jetons lors d’un échange sont trop coûteux et doivent être effectués avec un relais. Les groupes habilités de l’Aave économisent cet effort, le laissant entre les mains des arbitragistes, qui sont incités à le faire.

Fernando Martinelli, PDG et co-fondateur de Balancer Labs, a déclaré :

Collaborer avec Aave en tant que première itération du lancement de Boosted Pools est un choix naturel et renforce leur place dans l’écosystème Balancer. Il existe plusieurs niveaux d’innovations Boosted Pool qui conduisent à des résultats concrets, une liquidité plus élevée, des intégrations plus efficaces pour la liquidité et des rendements plus élevés.

Stani Kulechov, fondateur et PDG d’Aave, a ajouté :

La collaboration avec Balancer pour le lancement d’Aave Boosted Pools est un excellent exemple de l’incroyable innovation qui se produit chez DeFi. J’ai suivi de près la sortie de Balancer V2 et Boosted Pools offre aux utilisateurs une plus grande liquidité et un meilleur accès à Aave. Avec l’aide de Balancer, nous espérons offrir aux utilisateurs une expérience de revenu fluide.

Pools boostés – Un changeur de jeu pour les fournisseurs de liquidités et les commerçants

Les pools boostés peuvent changer la donne pour les fournisseurs de liquidités et les commerçants, car les protocoles de prêt peuvent être très coûteux à adhérer ou à abandonner. Ils permettent aux utilisateurs de conserver un pourcentage plus faible au sein du groupe à utiliser comme liquidité et de déployer une partie du groupe sur Aave ou sur d’autres marchés monétaires. La dernière partie accumulera des intérêts de la plate-forme Aave et de toute distribution de ses groupes.

