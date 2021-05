Balancer Labs lance V2 avec des promesses de réduction des frais, des rendements plus élevés et une interface facile

Balancer Labs, un protocole DeFi fonctionnant sur la blockchain Ethereum, a déclaré dans un communiqué de presse que son V2 tant attendu est en direct.

Exécution de la gouvernance de l’équilibreur

Le projet, qui est en développement depuis un an, verra le market maker automatisé (AMM) passer son exécution de gouvernance à une communauté multi-sig.

Cela verra de nouveaux signataires comme Jake Brukhman de CoinFund, David Hoffman avec Bankless, Alexander Langer of Inflection et huit autres signataires formant la nouvelle communauté.

Parallèlement à cela, la mise à niveau est livrée avec une nouvelle interface utilisateur propre pour simplifier l’exécution des transactions par les utilisateurs. En outre, l’offre V2 permettra aux utilisateurs de bénéficier de frais de gaz moins élevés, d’échanges plus rapides et d’une liquidité améliorée – des défis majeurs que le réseau Ethereum espère relever avec son lancement ETH 2.0.

Parlant des économies de gaz attendues que la mise à niveau facilitera, Balancer Labs a déclaré que les utilisateurs bénéficieraient de frais de réduction de gaz de 40% pour les échanges simples. Ils recevront également des frais de réduction de 53% s’ils exécutent des transactions avec des soldes internes.

Balancer Labs a également noté que tous les pools de liquidités seraient gérés dans un seul coffre-fort dans la nouvelle V2.

Cependant, Balancer Labs dit que les utilisateurs devraient continuer à utiliser le pool V1 car il offre les meilleurs prix. Ceci jusqu’à ce qu’une liquidité suffisante soit transférée vers le nouveau protocole V2. L’équipe de développement note qu’une fois que la dernière version contient suffisamment de liquidités, toutes les transactions seront acheminées via son Protocol Vault afin que les utilisateurs bénéficient de faibles coûts de gaz et de meilleurs prix.

En ce qui concerne l’extraction de liquidité V2, Balancer Labs a déclaré que les fournisseurs de liquidité (LP) passeraient à un nouveau programme sans confiance pour extraire son jeton natif BAL. Cela verra les LP investir des positions dans différents pools pour recevoir le BAL. Balancer a déclaré que ces pools sont divisés en trois niveaux et que chaque emplacement de niveau recevra un montant fixe de jeton BAL par semaine.

DeFi est en plein essor

Dans la perspective de son lancement V2, Balancer Labs a souligné les contributions clés de quelques acteurs du secteur et a déclaré avoir signé des accords avec quelques-uns. Certains de ses partenaires de lancement sont Gnosis qui a géré son expérience utilisateur en se concentrant sur le prix, l’expérience utilisateur et la transparence. D’autres sont Ocean Protocol, Element Finance, Aave, Gyroscope, PowerPool, Enzyme Finance et Techemy Capital.

Les AMM comme Balancer Labs sont extrêmement populaires dans le sous-secteur DeFi, compte tenu de leurs prix compétitifs et de leur convivialité. Dans un nouveau rapport de l’agrégateur de données DeFi DeFi Pulse, le rival d’UniSwap a accumulé plus de 2,77 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL) au cours des 90 derniers jours.

