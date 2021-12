Balanta guide Bruges vers les demi-finales, également remportées par Anderlecht

23/12/2021 à 23:29 CET

Un but du Colombien Eder Balanta Il a condamné la victoire contre Louvain (4-1) qui a conduit à la qualification pour les demi-finales de la Coupe de Belgique complétée par Anderlecht après avoir éliminé Courtrai.

Balanta, l’un des phares de l’ensemble de Philippe Clément Il a accentué l’avance de son équipe en marquant le deuxième but de son équipe dans le temps additionnel en première mi-temps, frustrant les visiteurs du Jan Breydel Stadion.

Quelques minutes avant qu’il n’ait été Charles de Ketelaere celui qui a ouvert le tableau de bord. Après l’entracte, Louvain menaçait en raccourcissant les distances pendant le jeu grâce à Xavier Mercier Bien que l’accélération du Club Brujas dans la section finale, quand il a obtenu les buts de Noa lang et de Hans vanaken, a complété la victoire qui a conduit au classement.

Anderlecht s’est également rencontré en battant Courtrai à Bruxelles (3-0) avec un doublé de Cristian Kouamé et un but des espagnols Sergio Gomez.

Le classement du Club de Bruges et d’Anderlecht complète la composition des demi-finales avec Eupen et Gand, qui ont atteint leur objectif mercredi après avoir éliminé respectivement Malines et le Standard de Liège.