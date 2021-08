Balayez, passez l’aspirateur, essuyez et essuyez le sol : ce Cecotec Conga 1790 Titanium vous fera gagner beaucoup de temps pour seulement 169 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce robot aspirateur, en plus d’aspirer, nettoiera également le sol pour que vous n’ayez rien d’autre à faire qu’appuyer sur un bouton et il s’allumera.

Les aspirateurs robots nous ont permis d’éliminer presque complètement l’une de ces tâches ménagères ennuyeuses comme passer l’aspirateur ou balayer. Ces appareils, de moins en moins chers, nettoient le sol par eux-mêmes et il existe des modèles qui peuvent aussi le frotter.

Bien qu’ils ne remplacent pas complètement un balai à main par un aspirateur ou un récurage en profondeur, cela vous fera économiser au quotidien une quantité de travail incroyable.

Parmi les offres spéciales été de Cecotec vous pouvez trouver ce robot aspirateur Conga 1790 Titane pour seulement 169 euros.

Version améliorée du modèle Cecotec 1790 Ultra. un aspirateur robot avec 2200 Pa d’aspiration et technologie Magnetic Strip qui permet de créer des murs virtuels.

C’est un modèle d’aspirateur robot Cecotec qui était déjà très populaire, mais à ce prix. Chez Amazon, où il n’y a plus de stocks, cela coûtait jusqu’à 229 €.

La bonne chose est que vous pouvez l’acheter dans la boutique en ligne Cecotec avec une livraison totalement gratuite et une livraison rapide car il est envoyé depuis ses entrepôts en Espagne.

De plus, chez ComputerHoy.com, nous avons pu tester ce robot aspirateur et nous vous disons tout ce que vous devez savoir à ce sujet dans l’analyse de Cecotec Conga 1790 Titanium.

Aspirateur compatible Alexa très puissant avec App

Ce robot aspirateur, en plus d’inclure des capteurs pour éviter d’entrer en collision avec des meubles ou des éléments qui se trouvent au sol, est capable de grimper sur des tapis épais et de ne pas tomber dans les marches.

Depuis son application vous pouvez contrôler complètement ce robot, en plus de le déplacer où vous voulez, pour vous rendre à un point précis de votre maison ou pour afficher tous les passages qu’il a effectués sur une carte. Vous pouvez même l’intégrer à Google Home ou Alexa pour le contrôle vocal.

Il a pas mal d’accessoires. En plus du robot lui-même, du chargeur mural et de la base, il dispose d’un grand réservoir de solides de 500 ml, mais vous pouvez le remplacer par un mélange de 300 ml d’eau et de 200 ml de solides pour aspirer et nettoyer ou frotter.

Il est même livré avec 2 vadrouilles pour le récurage, une brosse et des poils en silicone, 2 brosses latérales de rechange et 2 filtres HEPA.

Cecotec Conga 1790 Titanium est l’un des meilleurs aspirateurs robots à moins de 200 euros que vous pouvez acheter aujourd’hui. Désormais, cela ne vous coûtera que 169 euros dans la propre boutique en ligne de Cecotec.

