Balbir Singh Dhillon, directeur d’Audi Inde

La deuxième vague de la pandémie a une fois de plus paralysé le secteur automobile. Après une année 2020 tumultueuse, qui a vu les ventes de voitures de luxe en Inde chuter de près de 40%, Balbir Singh Dhillon se dit mieux préparé cette année. Il parle à Sapna Nair des non-métros ouvrant la voie à la croissance dans le segment du luxe, de la prochaine incursion d’Audi dans les véhicules électriques, et plus encore.

Comment Audi a-t-elle traversé l’année écoulée au milieu des blocages et d’une interface physique presque absente, bien que vitale?

Malgré le début de la pandémie, 2020 a été l’année où nous avons lancé cinq nouveaux produits et une édition spéciale : Audi Q2, Audi Q8, Audi A8 L, Audi RS Q8, Audi RS 7 Sportback et Audi Q8 Celebration. Ce que nous avons appris dans les mois qui ont suivi la levée du verrouillage l’année dernière, c’est que les gens voulaient s’offrir du luxe, il n’y avait donc pas de tendance à la baisse. Nous avons connu une augmentation significative des ventes au cours des cinq derniers mois de 2020, qui sont des mois de fête typiques – décembre étant notre meilleur mois. En 2020, nous avons vendu 1 639 unités. Notre Audi Approved: plus (entreprise d’occasion) a également enregistré une bonne croissance au cours de cette période.

Nous sommes mieux préparés cette année. Les enseignements de l’année dernière en matière d’interaction client ont été déployés. Du traitement des demandes des clients aux livraisons et même au service après-vente, nos concessionnaires ont pris l’initiative d’intégrer tous ces aspects de manière numérique dans leurs processus. Si la numérisation reste un élément important, compte tenu des circonstances, il s’agit d’un voyage de longue haleine, car l’achat de voitures dans le segment du luxe fonctionne légèrement différemment. Les concessionnaires restent la principale source d’achat de voitures, car le toucher, la sensation et la conduite restent des facettes d’achat clés dans notre segment.

Combien les non-métros contribuent-ils à vos ventes ? Quels marchés Audi juge-t-elle les plus lucratifs à l’avenir ?

Avec une augmentation des revenus disponibles et une aspiration à posséder une marque mondiale, la contribution aux volumes augmente régulièrement dans les petites villes. Il y a une tendance positive des clients dans les petites villes ayant un appétit pour les voitures de performance et de style de vie avec de nouveaux styles de carrosserie. Notre part des ventes des villes non métropolitaines est d’environ 50 %. En tant que marque, nous continuons à étendre notre présence dans les régions qui affichent des aspirations croissantes à posséder des voitures de luxe.

Notre stratégie consistant à pénétrer des marchés plus petits avec des centres de service dans le cadre de l’initiative Workshop First, en mettant l’accent sur Audi Approved: plus, a conduit à une visibilité accrue pour la marque. Nous avons pénétré des marchés tels que Vijayawada, Bhopal et Thiruvananthapuram, et considérons ces emplacements comme essentiels à notre croissance future. De plus, nos initiatives numériques nous ont rapprochés des clients dans les petites villes avec des engagements provenant de marchés comme Karnal, Coimbatore, Lucknow et Vadodara.

L’incursion électrique d’Audi, avec e-tron, est imminente. À quel type d’adoption vous attendez-vous pour les véhicules électriques de luxe en Inde ?

Nous sommes tous prêts à lancer non pas une mais deux voitures électriques : l’Audi e-tron et l’Audi e-tron Sportback. L’e-tron est l’un des SUV électriques les plus vendus en Europe. Pour nous, ce n’est pas seulement une voiture, mais une marque en soi. Les acheteurs d’Audi e-tron et d’Audi e-tron Sportback sont censés être des pionniers et des adopteurs précoces qui connaissent les mérites du passage à l’électrique. Ce seront des passionnés de voitures évolués qui possèdent déjà une flotte impressionnante de voitures haut de gamme. L’une des raisons pour lesquelles les clients optent pour les véhicules électriques est l’élément « plaisir à conduire ». Les véhicules électriques dotés de batteries plus puissantes aujourd’hui fournissent un couple maximal dès le départ sans aucun délai.

En 2020, le segment des voitures de luxe a connu une baisse de 40 % de ses ventes. Sa part dans la catégorie globale des voitures particulières est d’environ 1 % depuis la dernière décennie. Un rebond est-il en vue ?

Le segment du luxe représente 35 000 à 38 000 unités vendues par an, ce qui est encore un nombre relativement faible pour un pays comme l’Inde. Outre des facteurs tels qu’une fiscalité élevée et des conditions extérieures, la malheureuse pandémie a ajouté à ces remords. Au milieu des crises actuelles, l’achat de voitures est naturellement passé au second plan.

Actuellement, alors que la demande de véhicules reste forte, nous prévoyons certains défis de l’industrie liés à la chaîne d’approvisionnement, à l’activité des concessionnaires et au mouvement des clients dans les prochains mois, compte tenu des restrictions localisées sur plusieurs marchés. Ce qui est important pour nous, c’est que nous soyons confiants sur le potentiel de ce pays pour les voitures de luxe à moyen et long terme.

