Balde, protagoniste de l’équipe U19

24/08/2021 à 18h30 CEST

Santi Denia a déjà a annoncé l’appel pour les deux matches amicaux de l’équipe espagnole moins de 19 ans. L’équipe nationale affrontera deux matches amicaux contre le Mexique à Alicante, qui sont prévus les 3 et 5 septembre.

Nucía et Benidorm accueilleront les deux premiers matchs annoncés après la suspension de l’Euro en été. La concentration débutera le 30 août et durera jusqu’au dimanche 5, date à laquelle se jouera le dernier des matchs programmés. Le premier des matchs est prévu le vendredi 3 septembre au stade olympique Camilo Cano (à 20h00) et le second se jouera au stade Guillermo Amor le 5 (à 11h30)

Balde est le seul joueur du Barça parmi les 24 convoqués. Sur la liste, il y a une représentation de 14 clubs différents. Àtlético, Séville et Deportivo, avec trois joueurs convoqués, sont les équipes qui ont cédé le plus de joueurs pour l’occasion. Alejandro Iturbe, David Navarro et Javier Serrano Martínez, par les rojiblancos. Alberto Flores, Juan Luis Sánchez et Carlos Álvarez des Nervionenses. Et Daniel Barcia, Álvaro Pérez et Noel López, du club galicien.

La liste de Santi Denia

Alejandro Padilla et Nicolás Serrano (Sportif); Alejandro Iturbe, David Navarro et Javier Serrano (Athlète de Madrid) Alexandre Balde (Club de football de Barcelone); Arnau Martinez (Gérone FC) Lorenzo Zuniga (Malaga CF);Hugo Novoa (RB Liezpig); Miguel Rodriguez (RC Celta de Vigo); Daniel Barcia, lvaro Pérez et Noel López (RC Deportivo de la Corogne); Javier Villar et Bruno Iglesias (Real Madrid FC) ; Luis Carbonell (Real Saragosse); David Torres (Real Valladolid); Alberto Flores, Juan Luis Sánchez et Carlos lvarez (Séville CF); Jesús Vázquez et Javier Guerra (Valence CF) et Alberto Moleiro et Alejandro Garcia (UD Las Palmas)