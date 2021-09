Baldo obtient un deuxième correctif de commutateur, résout tous les bugs et problèmes “connus”

in

Image : via Nintendo

Baldo : les hiboux gardiens a connu des débuts difficiles lorsqu’il est arrivé sur Nintendo Switch et sur plusieurs autres plates-formes.

Nous avons fini par retarder notre examen et attendre qu’un correctif soit publié. Malheureusement, même après le premier patch, nous avons encore rencontré pas mal de problèmes. Le développeur italien Naps Team a maintenant publié un autre correctif. Il s’intitule simplement “Hotfix 2” et résout apparemment tous les bugs et problèmes “connus” restants.

Malheureusement, il semble que de nombreux autres bugs se cachent toujours dans le jeu – avec un certain nombre d’autres problèmes de plantage du jeu toujours signalés par la base de joueurs, comme celui ci-dessous :

J’ai mis à jour le correctif 2 sur Switch mais j’ai trouvé ce bogue. Le jeu plante dans cette section du souterrain de Rodia. 😭 pic.twitter.com/Xnv0DagSEg— Enric (@enricuxo) 18 septembre 2021

Dans notre revue Nintendo Life, nous avons résumé Baldo: The Guardian Owls comme une belle aventure à la Ghibli qui vous attire avec son style artistique et son atmosphère merveilleux, puis vous soumet avec son gameplay déroutant.

