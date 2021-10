Baldwin a appris que l’arme était «froide» avant le tournage du film

Alors qu’une équipe de tournage et des acteurs en costume occidental se préparaient à répéter une scène à l’intérieur d’un bâtiment en bois en forme de chapelle dans un ranch de cinéma du désert à l’extérieur de Santa Fe, l’assistant réalisateur Dave Hall est sorti et a attrapé un pistolet à hélice sur un chariot.

Il est rentré et l’a remis à la star du film, Alec Baldwin, lui assurant qu’il était sûr à utiliser car il n’avait pas de munitions réelles.

« Pistolet froid », a crié Halls.

Alec Baldwin parle au téléphone sur le parking à l’extérieur du bureau du shérif du comté de Santa Fe à Santa Fe, dans le Nouveau-Mexique, après avoir été interrogé sur une fusillade sur le tournage du film « Rust » à la périphérie de Santa Fe, le jeudi 10 octobre. 21, 2021. (Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP)

Ce n’était pas le cas, selon les dossiers judiciaires rendus publics vendredi. Au lieu de cela, lorsque Baldwin a appuyé sur la gâchette jeudi, il a tué le directeur de la photographie Halyna Hutchins et réalisateur blessé Joël Souza, qui se tenait derrière elle.

La tragédie est survenue près de trois décennies après Brandon Lee, le fils de la légende des arts martiaux Bruce Lee, est décédé dans un cas similaire, et cela a suscité des questions horrifiées sur la façon dont cela aurait pu se reproduire. Le producteur exécutif du drame policier d’ABC The Rookie a annoncé vendredi que l’émission n’utiliserait plus d’armes « réelles » car « la sécurité de nos acteurs et de notre équipe est trop importante ».

Les détails de la fusillade au ranch de Bonanza Creek Road ont été inclus dans une demande de mandat de perquisition déposée par le bureau du shérif du comté de Santa Fe. Les enquêteurs cherchaient à examiner le costume taché de sang de Baldwin pour le film Rust, ainsi que l’arme qui a été tirée, d’autres armes à feu et munitions, ainsi que toutes les images qui pourraient exister.

L’arme était l’une des trois que l’armurier du film, Hannah Gutiérrez, s’était installé sur une charrette à l’extérieur du bâtiment où une scène se déroulait, selon les archives. Halls a saisi l’arme du chariot et l’a amenée à l’intérieur de Baldwin, ignorant qu’elle était chargée de balles réelles, a écrit un détective dans la demande de mandat de perquisition.

On ne sait pas combien de coups ont été tirés. Gutierrez a retiré une douille de l’arme après la fusillade et elle a remis l’arme à la police à leur arrivée, selon les dossiers du tribunal.

Halls n’a pas immédiatement renvoyé les messages téléphoniques et électroniques demandant des commentaires. L’Associated Press n’a pas pu contacter Gutierrez, et plusieurs messages envoyés aux sociétés de production affiliées au film n’ont pas été immédiatement renvoyés vendredi.

Le scénariste du film, Mamie Mitchell, a déclaré qu’elle se tenait à côté de Hutchins lorsqu’elle a été abattue.

« Je suis sorti en courant et j’ai appelé le 911 et j’ai dit » Amenez tout le monde, envoyez tout le monde « », a déclaré Mitchell à l’Associated Press. « Cette femme est partie au début de sa carrière. C’était une femme extraordinaire, rare, très rare.

Cette photo fournie par Jack Caswell montre la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage de « Archenemy » le 17 décembre 2019 à Los Angeles. (Jack Caswell via AP)

Mitchell a déclaré qu’elle et d’autres membres d’équipage assistaient à un service commémoratif privé vendredi soir à Santa Fe.

Baldwin a décrit le meurtre comme un « accident tragique ».

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l’enquête policière », a écrit Baldwin sur Twitter. « Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »

Aucune accusation immédiate n’a été déposée et le porte-parole du shérif Juan Ríos a déclaré que Baldwin était autorisé à voyager.

« C’est un homme libre », a déclaré Rios.

Images de l’acteur de 63 ans — connu pour ses rôles dans 30 Rock et The Hunt for Red October et son impression de l’ancien président Donald Trump sur Saturday Night Live – l’a montré désemparé devant le bureau du shérif jeudi.

Les armes utilisées dans la réalisation de films sont parfois de véritables armes qui peuvent tirer des balles ou des blancs, qui sont des charges de poudre à canon qui produisent un flash et une détonation mais pas de projectile mortel. Même les flans peuvent éjecter des gaz chauds et du papier ou de la ouate de plastique du canon, ce qui peut être mortel à courte distance. Cela s’est avéré être le cas dans la mort d’un acteur en 1984.

Dans un autre accident sur le plateau en 1993, Lee a été tué après qu’une balle a été laissée dans un pistolet à hélice, et des tirs similaires ont eu lieu impliquant des armes de scène chargées de balles réelles lors de reconstitutions historiques.

Des agents de sécurité bloquent le Bonanza Creek Ranch le jeudi 21 octobre 2021 à Santa Fe, NM (Eddie Moore/The Albuquerque Journal via AP)

Le protocole de sécurité des armes à feu sur les plateaux aux États-Unis s’est amélioré depuis lors, a déclaré Steven Hall, un vétéran de la photographie en Grande-Bretagne. Mais il a déclaré que l’une des positions les plus risquées était derrière la caméra, car cette personne est dans la ligne de mire dans les scènes où un acteur semble pointer une arme sur le public.

Les adjoints du shérif ont répondu vers 14 heures au tournage du film au Bonanza Creek Ranch après que des appels au 911 aient décrit une personne qui y avait été abattue, a déclaré Rios. Le ranch a été utilisé dans des dizaines de films, y compris le récent Tom Hanks Nouvelles occidentales du monde.

Hutchins, 42 ans, a travaillé comme directeur de la photographie sur le film d’action 2020 Archenemy avec Joe Manganiello. Elle a été diplômée en 2015 de l’American Film Institute et a été nommée «étoile montante» par le cinéaste américain en 2019.

«Je suis tellement triste d’avoir perdu Halyna. Et tellement furieux que cela puisse arriver sur un plateau », a déclaré le réalisateur d’Archenemy. Adam Egypte Mortimer sur Twitter. « Elle était un talent brillant qui était absolument dévoué à l’art et au cinéma. »

Manganiello a qualifié Hutchins de « talent incroyable » et de « personne formidable » sur son compte Instagram. Il a dit qu’il avait de la chance d’avoir travaillé avec elle.

Après le tournage, la production a été arrêtée sur Rust. Le film parle d’un garçon de 13 ans qui est laissé à lui-même et à son jeune frère après la mort de leurs parents dans les années 1880 au Kansas, selon le site Internet Movie Database. L’adolescent s’enfuit avec son grand-père de longue date (joué par Baldwin) après que le garçon a été condamné à la pendaison pour le meurtre accidentel d’un éleveur local.

