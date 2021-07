Bale et une destination que vous n’imaginez jamais

14/07/2021 à 11h48 CEST

pari

Gareth Bale est passé du plus au moins au Real Madrid. Son poids dans le club blanc a été directement proportionnel à la confiance en lui dans la capitale espagnole. La saison dernière, il a été placé. Que va-t-il se passer cette fois-ci ? Que dit Ancelotti de tout cela ? Et Bale lui-même ?

Le départ du Gallois semble plus une question économique que sportive. Il est donc surprenant que la liste des clubs candidats soit en tête d’un qui ne joue même pas dans la première catégorie. C’est Cardiff, l’équipe du championnat britannique et le principal club de la ville où l’attaquant blanc est né. C’est précisément le facteur émotionnel qui pousse l’action à [2.75].

Les Spurs, à grande distance

La deuxième option est bien connue. Tottenham, une équipe dans laquelle Bale s’est démarqué entre 2007 et 2013 et qui a misé sur son retour en prêt la saison dernière, sort au quota [7.0]. Loin de Cardiff, dans le no man’s land, ceux qui parient 10 euros pour leur retour recevront une indemnité non négligeable de 70.

En tant qu’options plus distantes, le MLS ([11.0]) et la Ligue chinoise ([12.0]).