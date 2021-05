Bâle III et le nouveau rôle de l’or ⋆ .

par Tom Luongo, Tom Luongo:

La semaine dernière, Martin Armstrong et Alistair MacLeod ont écrit sur les changements apportés aux règles de Bâle III et sur la manière dont ils affecteront grandement les marchés de l’or physique et papier s’ils sont mis en œuvre dans leur forme actuelle.

L’article de MacLeod de la semaine dernière est une excellente introduction sur les définitions et le fonctionnement interne des règles, le marché de l’or et les modifications des règles. Le redux court est que l’avantage d’utiliser des comptes non alloués, des comptes d’épargne liés à l’or en détenant des contrats à terme, prendra fin.

Nous en avons discuté dans le passé. Le processus de création de fausse offre pour contrôler le prix de l’or est en phase avec ces changements de règles.

Ces règles arrivent fin juin pour le système bancaire européen qui adoptera les nouvelles règles de Bâle III. En bref, l’incitation à s’exposer à l’or en tant que pile de crédit disparaîtra si les banques ne peuvent pas utiliser quoi que ce soit dans le cadre de leurs calculs de réserves pour leur ASF – Available Stable Fundings.

De plus, tout l’or physique qu’ils détiennent sera détenu avec une remise de 15%. En bout de ligne: ces règles empêcheront les banques membres de la LBMA de détenir une exposition à des pools non alloués de dérivations aurifères – futurs et swaps – dans leurs bilans.

Cela forcera la liquidation de ces positions et mettra fin à tout effet de levier de réserve fractionnaire de l’or utilisé pour supprimer le prix. Il y aura toujours des marchés à terme, mais l’ensemble du commerce de l’or s’effondrera simplement pour coordonner les approvisionnements d’or des producteurs aux consommateurs au fil du temps, comme tout autre marché des matières premières.

En effet, Bâle III, s’il était mis en œuvre dans sa forme actuelle, ferait passer le marché de l’or d’un marché spéculatif basé sur la perception de l’efficacité de la politique monétaire à contrôler les taux d’intérêt réels à un marché qui devrait forcer la découverte des prix sur un marché presque purement physique. Comme je l’ai dit à mes clients dans la vidéo du rapport sur le marché du 16 mai, l’or physique passera du preneur de prix au créateur de prix.

Et le Or gratuit la contingence, dont MacLeod fait partie, revendiquera ici la victoire. Ce sont les gens qui ont soutenu pendant des années qu’une fois que l’effet de levier du système monétaire serait devenu si important, il effondrerait le marché de l’or papier car il devenait sans offre et tout le monde exigeait de la physique.

D’une certaine manière, ils soutiennent la même fin du système actuel que Murray Rothbard a prédit comment Bretton Woods se terminerait lorsque quelqu’un – la France sous De Gaulle – drainerait le Trésor américain de son or s’ils pensaient que les États-Unis imprimaient plus de dollars que ne pourraient soutenir une ancre. à 35 $ / once.

J’ai l’impression, à la lecture des deux derniers articles de MacLeod, qu’il fait de son mieux pour contenir son optimisme et son exubérance. Maintenant, l’article de cette semaine de lui va dans certaines spéculations sur les raisons pour lesquelles cela se produit. Et je pense qu’il évite les vrais problèmes.

MacLeod évite l’éléphant dans la pièce de la même manière que Martin Armstrong a réprimandé la semaine dernière la BIS pour ces règles qui y réagissaient comme une preuve supplémentaire d’incompétence des régulateurs, ne donnant pas beaucoup de crédibilité pour que cela fasse partie d’une stratégie plus large.

À l’immense crédit d’Armstrong, il nous a avertis de cela en 2019, déclarant que les exigences de Bâle III créeraient la crise de liquidité vers laquelle nous nous dirigeons depuis l’éclatement du SOFR en septembre 2019, qui a entraîné le spasme du marché que j’appelle la Coronapocalypse en dernier. Mars une fois que l’héroïne s’est dissipée et que le flot de liquidités créé par la Fed depuis lors pour maintenir le système financier en vie, s’il est en vie.

En savoir plus @ TomLuongo.me