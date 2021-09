Bale : « Il y a une meilleure ambiance au Real Madrid pour moi cette année »

L’attaquant du Real Madrid Gareth Bale s’est entretenu avec la BBC dans une interview lors de cette pause de la FIFA et a expliqué pourquoi cette saison 2021-2022 pourrait être différente pour lui dans la capitale espagnole.

« J’ai toujours eu une excellente relation avec Carlo Ancelotti, mais c’est toujours la même chose dans le sens où il faut performer à un haut niveau pour faire partie de l’équipe. J’ai eu une bonne pré-saison et un bon début de saison également. C’est toujours bon d’avoir une bonne ambiance et cette année, il y a une meilleure ambiance au Real Madrid pour moi », a déclaré Bale.

L’attaquant a également abordé les rumeurs concernant sa retraite potentielle du football de club à la fin de la saison en cours.

« Tout le monde semble inventer des histoires quand il veut, je ne sais pas. Ils fabriquent juste des trucs fous. Je n’ai jamais prévu de prendre ma retraite. Comme je l’ai déjà dit, je voulais juste me concentrer sur l’euro et je ne voulais rien expliquer à personne, je n’en avais pas besoin et je n’en ressens toujours pas le besoin », a-t-il ajouté.

Bale a débuté pour le Real Madrid lors de ses trois matches de Liga jusqu’à présent cette saison, marquant le premier but de l’équipe contre Levante. S’il peut rester en bonne santé et gagner plus de confiance et d’élan, il pourra contribuer à l’équipe.