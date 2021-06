Bale : “J’ai une excellente relation avec Ancelotti et il fera un excellent travail au Real Madrid”

in

Gareth Bale est toujours un joueur du Real Madrid, même si certains fans l’ont oublié. Le Gallois a encore un an de contrat et il ne sera pas facile pour Madrid de se débarrasser de son salaire dans le contexte financier actuel, donc Bale pourrait finir par rester dans la capitale espagnole.

On a demandé à l’attaquant s’il était prêt ou non à travailler avec l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti lors de la conférence de presse du pays de Galles et a donné une réponse claire :

« Je n’ai pas le choix, je suis un joueur du Real Madrid ! Je peux dire que j’ai une excellente relation avec lui et je sais qu’il fera un excellent travail au Real Madrid”, a déclaré Bale.

Bale sait qu’aucun club ne sera prêt à égaler le salaire de 20 millions d’euros qu’il perçoit à Madrid, il est donc très probable qu’il ait décidé de rester et de laisser son contrat expirer en 2022. Ce n’est évidemment pas le scénario idéal pour le Real Madrid, qui cherche vendre certains acteurs pour augmenter leur flexibilité sur le marché.

Si Bale reste, il pourrait finalement jouer quelques minutes pour Ancelotti, qui a été son premier entraîneur à Madrid. L’entraîneur italien voudra-t-il garder Bale dans les parages s’il peut rester engagé ou suivra-t-il les traces de Zidane et enterrera-t-il Bale profondément dans la rotation ? C’est une décision intrigante à laquelle il devra peut-être commencer à réfléchir, étant donné qu’il semble que Bale sera un joueur du Real Madrid pour la saison 2021-2022.