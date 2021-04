Bale ne manque pas Mourinho

22/04/2021

Activé à 21:48 CEST

Lors de son premier match sans l’entraîneur portugais sur le banc, Gareth Bale a brillé. Ryan Mason, lors de sa première, a confié la propriété au Gallois, et il en a profité. L’attaquant a joué un rôle clé dans la victoire des «Spurs» face à Southampton 2-1, commençant le retour de l’équipe du nord de Londres avec un superbe but à la 60e minute. Il a reçu le ballon d’un rebond, l’a placé sur sa gauche et avec un fil imparable, l’a mis hors de portée du gardien de but. C’était la poussée, plus tard complétée par Son depuis le point de penalty, pour dépasser l’objectif initial d’Ings.

Ils ne l’ont pas choisi comme meilleur joueur du match, mais à la fin du match, s’adressant aux microphones de Sky Sports, il est devenu “ The Special One ”., comme l’a proclamé l’entraîneur portugais il y a des années. Bale ne s’est pas adressé directement à son ancien entraîneur, mais d’après ses propos, il ne fait aucun doute que son licenciement n’a pas été un coup dur pour le «Welsh Express».

Ils lui ont demandé quel changement l’équipe devait faire pour se recentrer sur les premières positions, ce à quoi il a répondu: “Jouez peut-être plus haut. Nous voulons attaquer. Nous sommes une équipe formidable, avec de grands joueurs et nous devons attaquer. Nous devons jouer quelque chose de plus haut sur le terrain. Aujourd’hui nous avons“. Tottenham a été critiqué à plusieurs reprises pour avoir joué loin en arrière, essayer de s’enfermer dans son propre terrain et avec un bloc solide qui déséquilibre le rival, ce qui n’a pas toujours fonctionné. Contre Southampton et sans Harry Kane, leur meilleure équipe et le footballeur le plus décisif, comme l’a souligné Bale, ce n’était pas comme ça.

“Un bon discours à la mi-temps”

Il a poursuivi en expliquant les différences sous la direction de Ryan Mason, toujours sans évoquer Mourinho, mais avec un clin d’œil occasionnel: «Nous n’avons eu que quelques jours avec le nouvel entraîneur pour faire quelques choses. nous avons eu une discussion très intéressante sur les choses que nous pourrions changer. Nous contrôlons le jeu et nous gagnons. Il nous a dit d’être nous et quelques notes tactiques. Que nous avons été patients avec le ballon. »Pour finir en ajoutant que:« Une belle discussion à la mi-temps et nous avons bien joué en seconde période.

Malgré son excellent match et étant pleinement conscient que, en raison de sa situation, il est sous les projecteurs des médias, Bale veut être prudent pour le reste de la saison et voir ce qui se passe après la fin du cours: “Il ne s’agit pas de moi. Je sais que tout le monde parle de moi, que si je fais ceci ou cela. Mais ce n’est pas à propos de moi. Peu importe ce qui m’arrive, je crains d’aider Tottenham. C’était important de gagner aujourd’hui, nous avons la possibilité d’entrer dans le top quatre et nous nous battrons jusqu’au bout. “

Ce qui est clair, c’est qu’un nouveau monde s’ouvre maintenant pour le footballeur gallois. Kane blessé lui donne l’opportunité de continuer à partir du début et, avec Ryan Mason, avec qui il semble avoir commencé du bon pied, il essaiera de faire de son mieux pour revenir au niveau montré les années précédentes. Madrid vous attend, mais une belle performance pourrait conduire Tottenham à payer sa clause.