Bale out trois semaines avec une blessure au mollet

L’attaquant du Real Madrid Gareth Bale sera absent trois semaines en raison d’une blessure au mollet qu’il a contractée pendant la pause de la FIFA. Le Gallois se remettait de la blessure aux ischio-jambiers qu’il avait subie en août dernier, mais a réussi à jouer pour le Pays de Galles contre la Biélorussie. Il a joué 45 minutes et a été contraint de quitter le match.

Il est juste évident à ce stade que Bale n’aura pas d’impact cette saison. L’équipe nationale galloise est sa principale priorité et il ne peut pas non plus rester en bonne santé pour ces matchs, donc la fin de sa carrière au Real Madrid sera triste.

Bale quittera la capitale espagnole l’été prochain, à l’expiration de son contrat avec le Real Madrid. Ensuite, il sera intéressant de voir ce qu’il fera ensuite, étant donné que peu de clubs seront intéressés par sa signature s’il ne peut même pas jouer des minutes significatives avant la fin de la saison en cours.