Bale se prépare pour la 100e sélection du Pays de Galles, mais le tacle du gamin de Chelsea a fait craindre à l’équipe de rater la campagne épique de l’Euro 2016

Gareth Bale a connu l’une des carrières les plus illustres de l’histoire, mais aurait pu voir l’un de ses moments les plus mémorables écourter.

Avant l’Euro 2016, l’arrière central de Chelsea en prêt Ethan Ampadu a créé un défi de taille pour l’attaquant du Real Madrid qui l’a laissé dans un tas et au risque de manquer le tournoi.

.

Ampadu (C) et Bale (R) font partie de l’équipe du Pays de Galles depuis un certain temps maintenant, mais les choses auraient pu très mal se passer en 2016

Âgé de 15 ans à l’époque, Ampadu a eu l’opportunité de s’entraîner avec l’équipe pour tenter d’aider le jeune à s’installer dans l’équipe.

Deux semaines avant les Championnats d’Europe, dans un camp d’entraînement au Portugal, Bale a fait tomber le ballon de manière typique devant le défenseur.

Merci à Ampadu, car il a suivi Bale et a produit un superbe tacle glissé dans la surface de réparation.

Ce qui a suscité des inquiétudes, c’est la nature du défi qui a laissé Bale dans un tas. Heureusement pour l’équipe et la nation entière, Bale s’est levé avec précaution et a souri.

L’Euro 2016 du Pays de Galles aurait pu se dérouler très différemment si Bale avait été blessé

Y compris les six apparitions qu’il a disputées à l’Euro 2016 où il a marqué trois fois, Bale devrait jouer son 100e match pour le Pays de Galles contre la Biélorussie.

C’est un moment extrêmement fier pour le Bale qui deviendra le deuxième Gallois après Chris Gunter à atteindre le cap à trois chiffres.

« Ce fut un parcours incroyable qui a commencé très jeune », a déclaré Bale, le meilleur buteur du Pays de Galles avec 36 buts.

« Obtenir 100 sélections sera personnellement une réussite incroyable et à laquelle vous ne pensez jamais lorsque vous débutez.

GETTY

Bale s’est remis d’une blessure pour s’assurer qu’il joue pour son pays pour la 100e fois

«Nous avons traversé les bas lorsque je me suis joint pour la première fois à développer le football gallois, pour essayer de le mettre sur la bonne voie et d’inspirer les générations à venir.

«Je pense que même maintenant, les jeunes nous ont vus passer d’une équipe moins bien classée à une équipe mieux classée. Cela leur a donné une motivation pour s’améliorer, car nous avons été cette inspiration au fil des ans.

« Nous y avons tous adhéré – les fans, l’équipe, le personnel – et chaque manager a adhéré à la même philosophie que nous voulons pousser le football gallois aussi loin que possible.

« Nous avons fait un excellent travail et j’espère qu’il y aura plus à venir. »