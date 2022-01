Baleines Bitcoin : comment commencent-elles 2022 ?

Bienvenue en 2022 ! Une nouvelle année commence et avec elle un nouveau monde de possibilités pour le marché Bitcoin (BTC). C’est pourquoi nous vous apportons ce bref résumé de l’activité des baleines Bitcoin. La question cruciale est comment commencer 2022 ?

Comme toujours, cette activité devrait être mise en contexte pour mieux étudier la situation non seulement des baleines, mais du marché dans son ensemble. Avant de continuer, nous devons préciser que toutes les données de cette publication peuvent être consultées sur la page Whale Alert et Twitter. Il ne s’agit que d’une micro approximation de l’un des facteurs pouvant influencer les performances du BTC, mais ce n’est pas le seul.

Examen de l’activité des baleines Bitcoin et compréhension de leur démarrage en 2022

Au cours de la dernière semaine, au moment de la publication, les baleines Bitcoin ont mobilisé un total de 295 854 BTC via 102 transactions. Le jour où le BTC a été le plus mobilisé par les baleines était le 27 décembre, avec quelques particularités que nous avons soulignées dans notre précédent post, mais au niveau hebdomadaire certaines choses sont encore plus intéressantes.

Selon le tableau récapitulatif, la tendance prédominante en termes de BTC mobilisés était sans conteste le transfert entre wallets inconnus. Ainsi, les baleines ont transféré 185 539 BTC entre des portefeuilles inconnus. Ce qui précède est égal à 62,71 % du total hebdomadaire.

La deuxième tendance la plus marquée a été l’accumulation, totalisant 55 860 BTC (18,88 % du total hebdomadaire). Cela signifie que pour le moment la tendance à introduire de la liquidité sur le marché pour une éventuelle vente a diminué, mais elle n’a pas complètement disparu. Pour cette raison, il convient de noter que la troisième tendance la plus forte était précisément celle-ci, grâce au transfert de 45 263 BTC de portefeuilles inconnus vers les échanges. Ce dernier est égal à 15,30 % du total hebdomadaire.

Enfin, la tendance la plus faible a été le transfert entre les bourses, avec seulement 9 192 BTC (3,11% du total hebdomadaire). Avec cette perspective, vous pouvez voir à peu près comment les baleines Bitcoin commencent 2022, mais plongeons-y un peu.

Comprendre les performances de Bitcoin jusqu’à présent

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin vaut 47 020 $, soit une perte de 0,96% au cours des dernières 24 heures selon CoinDesk. Cela représente une poursuite de la tendance baissière qui est présente depuis les derniers jours de décembre 2021. Cependant, il s’agit également d’une reprise, puisque les premières heures de 2022 BTC se négociaient à près de 45 000 $ US.

Son volume global de transactions au comptant sur les principales bourses centralisées a diminué au cours du week-end, ce qui signifie que le mouvement des prix n’a pas été soutenu par une forte activité du marché.

Cela a peut-être incité les baleines à rester un peu à l’écart des marchés, mais suffisamment près pour qu’il soit nécessaire de surveiller leur activité. Le résultat final pourrait être qu’environ 8,67 milliards de dollars de contrats d’options Bitcoin ont expiré vendredi. Grâce à cela, le parcours particulier du week-end a été balisé.

