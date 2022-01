Baleines Bitcoin en janvier: 91 365 BTC mobilisés alors qu’ils reprennent lentement l’accumulation

Les baleines Bitcoin ont commencé l’année d’une manière particulière, et suite au rapport précédent, nous vous apportons le résumé hebdomadaire. Du 3 au 9 janvier, les baleines Bitcoin ont mobilisé un total de 91 365 BTC à travers 69 opérations. Ensuite, nous vous dirons les détails et l’influence que cela a pu ou non avoir eu sur BTC.

Comme toujours, cette activité doit être mise en contexte pour mieux enquêter sur le statut non seulement des baleines, mais du marché dans son ensemble. Avant de continuer, nous devons préciser que toutes les données de cette publication peuvent être consultées sur la page Whale Alert et Twitter. Il ne s’agit que d’une micro approximation de l’un des facteurs pouvant influencer les performances du BTC, mais ce n’est pas le seul.

Tableau récapitulatif de l’activité des baleines Bitcoin cette semaine (3-9 janvier). Source : Alerte aux baleines.

Examen de l’activité des baleines Bitcoin et compréhension de leur démarrage en 2022

Les 69 opérations enregistrées cette semaine sont relativement peu nombreuses, étant donné que nous venons de périodes où généralement 100 par semaine était le minimum. Cependant, cela ne signifie pas que les baleines ne restent pas actives.

A cette époque, on peut dire que la tendance prédominante était le transfert entre portefeuilles inconnus. Mais uniquement en termes de BTC transférés. Cette semaine, la tendance à trouver des transferts répétés pour 10 157 BTC se poursuit, mais moins que dans le rapport précédent. Au total, 30 471 BTC mobilisés dans ce sens ont été signalés (33,35 % du total hebdomadaire).

Ensuite, la deuxième tendance la plus forte était l’accumulation. Ainsi, nous avons que 26 640 BTC sont passés d’échanges à des portefeuilles inconnus au cours de la semaine dernière. Avec cela, il représente 29,16 % du total hebdomadaire.

En troisième position, nous plaçons l’introduction de la liquidité sur le marché, avec 23 366 BTC mobilisés des portefeuilles inconnus vers les bourses. Grâce à cela, il représente 25,57 % du total hebdomadaire (3,59 % plus faible que le cumul).

Enfin, les transferts entre bourses étaient également présents, mais ajoutant à peine 10 888 BTC dans la semaine (11,91 %). Avec cette perspective, vous pouvez voir à peu près la façon dont les baleines Bitcoin commencent en janvier, mais plongeons-y un peu.

Comprendre les performances de Bitcoin jusqu’à présent

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin vaut 41 694 $, ce qui représente une perte de 0,40% au cours des dernières 24 heures selon CoinDesk. Cela représente une poursuite de la tendance à la baisse qui est présente depuis le début de l’année, et même les derniers jours de 2021. En fait, Bitcoin tout au long de la semaine, c’est la plus longue séquence de défaites depuis 2018.

Cette fois, les baleines semblent agir en réponse à l’instabilité du marché, préférant conserver leurs jetons jusqu’à ce que le marché revienne à son boom haussier. En supprimant l’offre du marché, vous pouvez attendre que le prix augmente, mais vraiment cette semaine, la force qui affecte le prix ne semble pas être exclusivement les baleines.

Selon les analystes, janvier a tendance à être un mois saisonnièrement faible pour BTC, mais cette année a été particulièrement difficile, chutant de 11% jusqu’à présent cette année. Certains taureaux parient toujours que le marché est sur le point d’une autre course haussière, mais les analystes de la société de recherche en investissement FundStrat disent que « le marché semble avoir peu de soutien des prix à court terme jusqu’à ce qu’il tombe à 39 570 $. ». C’est à peu près là où le prix a atteint son plus bas niveau en septembre 2021.

Si l’on ajoute à cela tout ce qui s’est passé avec la baisse du hashrate causée par la situation actuelle au Kazakhstan, nous verrons que les baleines semblent passer au second plan pour le moment.

