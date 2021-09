Baleines Bitcoin : Que font-ils alors que BTC essaie de se maintenir au-dessus de 50 000 $ en septembre ?

in

Bitcoin a commencé cette semaine avec une tentative de dépasser les 50 000 $. En ce sens, nous voulions analyser l’activité des baleines Bitcoin au cours de la première semaine de septembre et l’influence qu’elles ont pu avoir sur les performances de BTC.

La fourchette de prix de Bitcoin a oscillé entre 49 516 $ et 51 832 $ au cours des dernières 24 heures, selon CoinDesk. Pendant ce temps, les baleines Bitcoin maintiennent des tendances que nous voulons vous montrer, en particulier en ce qui concerne l’accumulation et le mouvement entre des portefeuilles inconnus. Dans ce scénario où Bitcoin tente de surmonter son niveau de résistance, nous pouvons spéculer sur ce que les baleines pourraient faire ensuite avec leurs jetons et pour cela, nous analysons leur activité au cours de la première semaine de septembre.

Tableau récapitulatif de l’activité des baleines Bitcoin au cours de la première semaine de septembre 2021. Source : Whale Alert

Activité notable des baleines Bitcoin en ce début de septembre

La première chose à souligner est qu’au cours de la semaine dernière, les baleines ont mobilisé un total de 269 972 BTC à travers 80 opérations. La tendance prédominante en termes de BTC mobilisés était le transfert entre portefeuilles inconnus. En effet, 208 118 BTC sont passés de portefeuilles inconnus à d’autres. Ce qui précède est égal à 77,09 % du total hebdomadaire.

La deuxième tendance la plus marquée à ce jour a été l’accumulation, avec un total de 32 105 BTC transférés via cinq transactions. Ce dernier est égal à 11,89 % du total comptabilisé. De même, l’introduction de liquidités sur le marché a été attestée avec 18 131 BTC transférés de portefeuilles inconnus vers des bourses (6,72 % du total hebdomadaire).

Enfin, nous avons constaté que le transfert entre les échanges était également présent, mais de manière moins évidente. Plus précisément, les baleines Bitcoin ont transféré 11 618 BTC d’un échange à un autre (4,30 % du total).

Performances des bitcoins

Les marchés des crypto-monnaies ont été tirés par une nouvelle vague haussière survenue vendredi dernier. Pendant ce temps, BTC a augmenté pour le quatrième jour consécutif pour atteindre un sommet de trois mois et demi au-dessus de 50 000 $. Au moment de mettre sous presse, il est encore pro au-dessus de 51 000 $.

À cet égard, Bitcoin a semblé recevoir un nouvel élan d’un rapport publié vendredi qui montrait une croissance de l’emploi terne aux États-Unis pour le mois d’août. Le rapport a alimenté la spéculation selon laquelle la faiblesse des données économiques pourrait conduire la Réserve fédérale à maintenir son programme d’achat d’obligations de 120 milliards de dollars par mois plus longtemps que prévu.

Les prévisions à court terme suggèrent qu’une cassure à la hausse lui permettrait d’atteindre 55 000 $ à mesure que la dynamique s’améliore. Le support le plus bas se situe à la moyenne mobile de 200 jours, autour de 46 000 $.

C’est pourquoi les baleines Bitcoin pourraient être orientées vers l’accumulation et les mouvements entre portefeuilles inconnus, s’ils continuent comme ça, et que le marché devient optimiste en raison de cette hausse soutenue depuis plusieurs jours, la cassure des 55K$ US pourrait intervenir.

