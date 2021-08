Baleines Bitcoin : quel genre d’opérations avez-vous effectué la semaine dernière ?

Au cours de la semaine du 9 au 15 août 2021, les baleines Bitcoin ont mobilisé 174 665 BTC à travers 86 opérations. Considérant qu’il s’agit de près de la moitié des BTC mobilisés la semaine précédente, on se demande quelles tendances ont été les plus marquantes ? Découvrez ici avec nous.

Avant de continuer, nous réitérons que toutes les données collectées dans ce résumé peuvent être trouvées dans les rapports Whale Alert sur Twitter. Cet article n’est qu’un aperçu de l’un des facteurs qui influencent le prix du BTC, et il n’est pas isolé du reste.

Tableau récapitulatif du commerce des baleines Bitcoin cette semaine. Source : Alerte aux baleines

Commerce de baleines Bitcoin cette semaine

La tendance prédominante en termes de BTC mobilisés au cours de la période analysée était le transfert entre échanges. Comme le montre le tableau récapitulatif, 32,13% sont passés d’un échange à un autre, ce qui équivaut à 56 115 BTC.

Ensuite, le transfert entre portefeuilles inconnus était la deuxième tendance la plus forte en termes de BTC transféré. Au total, 51 481 BTC sont passés d’un portefeuille inconnu à un autre (29,47% du total hebdomadaire).

La prochaine tendance prédominante était l’accumulation, mais avec une nette diminution par rapport aux semaines précédentes. En ce sens, les baleines Bitcoin ont mobilisé 35 589 BTC d’échanges vers des portefeuilles inconnus (20,38% du total hebdomadaire).

En ce qui concerne l’introduction de liquidité sur le marché, nous pouvons souligner que les baleines ont transporté 31 480 BTC de portefeuilles inconnus vers des échanges. Ce qui précède est égal à 18,02 % du total hebdomadaire.

Bitcoin et ses performances

Le marché BTC a connu une autre semaine forte, avec des prix passant de 43 000 $ US à un sommet de près de 48 000 $ US (samedi 14). Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie pour 47 098 $, soit une augmentation de 2,88% au cours des dernières 24 heures selon CoinDesk.

Apparemment, pour le mois d’août, nous pourrions nous attendre à une résistance maximale de 49 947 $ US et un minimum de 35 754 $ US. De même, pour cette semaine, nous avons remarqué que le maximum de la semaine dernière est le même que celui du mois, il y a donc une grande possibilité de casser cette résistance pour atteindre l’objectif de 59K, mais pas avant de traverser un certain retracement vers les États-Unis. 46K$ puis un rebond.

Le 10 août, l’indice BTC des baleines sur les échanges atteignait 90 %. Ce serait le plus haut niveau depuis février 2020 avant le dumping massif. Lorsque vous le constatez, il est recommandé d’être extrêmement prudent. Cependant, pour l’instant, la tendance du marché semble être à l’achat, comme l’indiquent actuellement 14 indicateurs techniques selon TradingView.

