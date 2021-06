Balenciaga a interprété les produits Gucci pour sa collection printemps 2022 – WWD

PUISSANCE DE DEUX : Internet s’est illuminé en avril lorsqu’Alessandro Michele a dévoilé une collection Gucci qui comprenait des interprétations des silhouettes et des emblèmes de l’actuelle Balenciaga.

Les collaborations de luxe avaient atteint un zénith époustouflant.

Maintenant, Demna Gvasalia a poursuivi ce qui est surnommé The Hacking Project avec la collection étudiante printemps 2022 de Balenciaga. Dévoilée en ligne dimanche avec l’artiste Eliza Douglas modelant chaque look, la gamme comprenait une gamme “d’interprétations conceptuelles des signatures reconnaissables de Gucci en tant que produits Balenciaga”.

Gvasalia s’est principalement concentré sur la toile monogramme GG emblématique de la maison florentine – qui remonte aux années 60 – et l’a transformée avec des logos double-B. Ceux-ci apparaissent sur une gamme de sacs qui sont par ailleurs proches de ceux de Gucci. Avec beaucoup d’humour et un clin d’œil à René Magritte, Gvasalia a peint à la bombe « This Is Not a Gucci Bag » sur le plus grand fourre-tout. On y trouve aussi de la petite maroquinerie, des casquettes, des ceintures à boucle BB et des foulards.

La collection capsule doit arriver dans les magasins à partir de novembre, les modèles étiquetés à la main étant vendus en édition limitée.

« Mon approche était très minimale. Je n’ai pas beaucoup changé », a déclaré Gvasalia dans une interview, avouant quel plaisir c’était de « vandaliser un peu » le fourre-tout BB avec de la peinture noire. « J’ai eu le plaisir de le faire sur le prototype.

Les crédits délibérés et approuvés par l’entreprise – Gucci et Balenciaga appartiennent tous deux au groupe de luxe français Kering – s’intègrent parfaitement dans une collection Balenciaga dont le thème dominant était les réalités altérées, souvent aux mains de tours technologiques ou autres.

“Nous voyons notre monde à travers un filtre – perfectionné, poli, conformé, photoshopé”, selon les notes de presse. “Nous ne déchiffrons plus entre l’inédit et l’altéré, l’authentique et la contrefaçon, le tangible et le conceptuel, le fait et la fiction, le faux et le deep fake.”

Les experts en branding et les analystes du luxe ont salué les « incursions » de Gucci dans la marque Balenciaga, et nul doute que celle de Balenciaga dans Gucci surprendra et ravira les fans des deux marques.

