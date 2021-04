Balenciaga entre en Amérique du Sud avec une boutique à São Paulo, Brésil – WWD

Balenciaga est entré sur le marché sud-américain. Aujourd’hui, il dévoilera son premier avant-poste de vente au détail au Brésil à JK Iguatemi, le centre commercial au cœur financier de Sao Paulo.

D’une superficie de 1 948 pieds carrés, la boutique proposera les collections été et automne 2021 de la directrice artistique Demna Gvasalia, aux commandes depuis 2015. Présent dans plus de 21 pays, ce sera le premier brick-and- de la marque. magasin de mortier sur le marché sud-américain.

Balenciaga rejoint d’autres détaillants du centre, notamment Gucci, Prada, Burberry, Bulgari, Chanel, Bottega Veneta, Calvin Klein, Diesel, Tommy Hilfiger, Moncler et Sephora.

La boutique Balenciaga proposera une sélection complète de prêt-à-porter femme et homme, accessoires, chaussures, bijoux, lunettes et sacs. Le magasin, qui a une palette de couleurs concrètes, dispose d’espaces de détente, d’un sol en béton brut et d’un plafond bordé de suspensions LED suspendues et d’éclairage sur rail. Les autres caractéristiques de conception sont les murs anti-éclaboussures, les luminaires en aluminium laqué, les surfaces en verre fumé et les supports en aluminium brossé. Les vestiaires présentent des murs en palissandre chaleureux et des sièges en cuir sombre.

Les Brésiliens représentent une clientèle importante pour Balenciaga, et après les avoir observés pendant des années voyager à l’étranger pour se connecter avec la marque, la société a décidé d’avoir une présence réelle dans le pays.

Balenciaga sera également disponible à l’achat sur le site e-commerce d’Iguatemi.

Balenciaga a eu une semaine chargée dans l’actualité.

Comme indiqué, le directeur créatif de Gucci, Alessandro Michele, a présenté jeudi dernier sa collection Aria pour cette marque, révélant des créations qui rendent hommage à Gvasalia de Balenciaga. La collaboration a mélangé des éléments distinctifs et des logos des deux marques, qui appartiennent à Kering.

