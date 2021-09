Balenciaga et ‘Fortnite’ lancent une ligne de vêtements spéciale pour les joueurs – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Les personnages de jeux vidéo n’ont jamais été aussi tendance que jusqu’à présent, Fortnite et Balenciaga se sont associés pour lancer une ligne de mode virtuelle pour les joueurs de Battle Royale. La collection a également été présentée royalement sur le site de la marque parisienne.

Il est temps de rénover votre garde-robe. Obtenez la nouvelle tenue Pulgoso Callejero conçue par @BALENCIAGA dans la boutique ! pic.twitter.com/gj2fRRQxbd – Fortnite_ES (@Fortnite_ES) 21 septembre 2021

Dans le jeu vidéo, les skins sont disponibles pour tous les joueurs et pour les personnages que Fortnite inclut déjà et pour acquérir la nouvelle collection, les utilisateurs peuvent visiter l’espace Balenciaga Fit Set, avec un coût approximatif de 300 et 1 500 V-Bucks (monnaie virtuelle ).

Il est désormais possible de choisir entre quatre looks pour les personnages : Doggo, Knight, Ramirez et Banshee. Selon l’entreprise, les tenues sont livrées avec “de nouveaux blings de dos Balenciaga, des pointes et plus encore pour que les joueurs s’expriment de manière tout à fait unique”.

Fortnite a présenté la nouvelle collection avec une vidéo sur les réseaux sociaux qui montre les protagonistes avec les vêtements qui ont intégré la maison de couture dans l’univers numérique. Les comptes Instagram et Twitter ont été inondés de milliers de réactions et de commentaires de fans du titre Epic Games.

Quant aux vrais vêtements, Balenciaga propose déjà des sweats, chemises, vestes et casquettes exclusifs de la nouvelle ligne. Les prix varient de 395 $ (7 900 pesos) à 1 290 $ (25 900 pesos).

Les couleurs disponibles des articles déjà en vente sont : noir blanc et rouge. Beaucoup d’entre eux ont déjà été vendus dans la section shopping Fortnite de Balenciaga au Mexique.