BALENCIAGA lance une collection de vêtements et de vêtements haut de gamme Fortnite

La marque de vêtements de luxe BALENCIAGA lance la collection de vêtements Fortnite.

Epic Games a annoncé une collaboration dans le jeu entre Fortnite Battle Royale et la ligne de mode de luxe basée en Espagne BALENCIAGA. Dû pour une sortie à 19 h 00 HNE aujourd’hui, le 20 septembre, Fortnite x BALENCIAGA présente le logo et le design de la marque dans le titre populaire Battle Royale. Les joueurs auront la possibilité d’acheter les tenues des personnages et autres produits cosmétiques, mais le partenariat ne s’arrête pas là.

La société de vêtements a lancé un catalogue avec le logo Fortnite marqué sur plusieurs articles et accessoires. Comme prévu, la sortie des vêtements Fortnite x BALENCIAGA a un prix élevé, compte tenu des matériaux de haute qualité et, bien sûr, de la reconnaissance du nom. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à l’ensemble de la collection et aux prix de ce lancement de vêtements uniques.

Catalogue de vêtements Fortnite x BALENCIAGA

Fortnite | Balenciaga

Jouez et portez maintenanthttps://t.co/16SBh4RwJC pic.twitter.com/uu9RiBdNod – Balenciaga (@BALENCIAGA) 20 septembre 2021

La sortie de vêtements Fortnite x BALENCIAGA se décompose en une sélection de chemises, sweat-shirts à capuche, cols ras du cou, chapeaux et vestes. Quiconque cherche à mettre la main sur l’un des articles disponibles devra débourser au moins 395 USD. Les chapeaux sonnent au prix le plus bas et la veste en jean coûte 1,29 000 $ US.

Voici la collection complète et les coûts pour chaque article :

Chemises

FORTNITE©2021 T-SHIRT COUPE MOYENNE EN ROUGE/BLANC : 495 $ FORTNITE©2021 T-SHIRT COUPE MOYENNE EN BLANC : 495 $ FORTNITE©2021 T-SHIRT COUPE MOYENNE EN NOIR : 495 $ FORTNITE©2021 CHEMISE LARGE COUPE EN NOIR : 995 $ FORTNITE© CHEMISE 2021 GRANDE COUPE EN BLANC : 995 $

Sweats à capuche/Crewnecks

FORTNITE©2021 HOODIE MEDIUM FIT EN BLANC : 725 $ FORTNITE©2021 HOODIE MEDIUM FIT EN NOIR : 725 $ FORTNITE©2021 HOODIE MEDIUM FIT EN ROUGE/BLANC : 725 $ FORTNITE©2021 CREWNECK EN NOIR : 1 150 $

Chapeaux

CASQUETTE FORTNITE©2021 EN BLANC : 395 $ CASQUETTE FORTNITE©2021 EN ROUGE/BLANC : 395 $ CASQUETTE FORTNITE©2021 EN NOIR : 395 $

Vestes

VESTE FORTNITE©2021 GRANDE COUPE EN BLEU : 1 290 $ VESTE FORTNITE©2021 GRANDE COUPE EN NOIR : 1290 $

La plupart des articles sont disponibles dès maintenant, à l’exception de la veste en jean bleu, qui est en pré-commande. La marque de vêtements n’a pas précisé depuis combien de temps les vêtements Fortnite sont en vente. Vous pouvez consulter toute la gamme sur le site de BALENCIAGA. La collaboration Fortnite x Balenciaga en jeu sera mise en ligne dans la boutique d’objets ce soir à 19 h HNE.

Image en vedette : Jeux épiques

La publication BALENCIAGA lance une collection de vêtements et de vêtements haut de gamme Fortnite est apparue en premier sur Esports News Network | ESTNN.