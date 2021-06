Balise média manipulée : la police de Delhi interroge le directeur général de Twitter India dans l’affaire « Congress Toolkit »

On se souviendra que le porte-parole du BJP, Sambit Patra, avait partagé certains documents sur Twitter, affirmant qu’il s’agissait de boîtes à outils préparées par le Congrès pour diffamer le gouvernement Modi. (fichier photo)

Au milieu de la querelle en cours entre le Centre et Twitter au sujet des nouvelles règles informatiques, une équipe de la cellule spéciale de la police de Delhi s’est rendue à Bengaluru pour interroger Manish Maheshwari, directeur général de Twitter Inde. L’équipe a interrogé Maheshwari le 31 mai au sujet des allégations de la « boîte à outils du Congrès ». On se souviendra que le porte-parole du BJP, Sambit Patra, avait partagé certains documents sur Twitter, affirmant qu’il s’agissait de boîtes à outils préparées par le Congrès pour diffamer le gouvernement Modi. Les documents concernaient la gestion du COVID-19 par le gouvernement central et le projet Central Vista. Le Congrès avait alors déposé des FIR à Delhi et au Chhattisgarh contre le BJP.

La police de Delhi a convoqué des responsables de Twitter, le chef des médias sociaux du parti du Congrès Rohan Gupta et le porte-parole MV Rajeev Gowda, qui avaient déposé la plainte. La police n’a pas encore appelé le porte-parole du BJP, Sambit Patra, pour un interrogatoire.

Selon certaines informations, un officier supérieur de la police a déclaré que la cellule spéciale avait approché Maheshwari quelques jours après avoir visité les bureaux de Delhi et de Gurgaon sur Twitter en Inde pour signifier un avis dans l’affaire. Un avis a été envoyé à Maheshwari pour qu’il se joigne à l’enquête et il a répondu en informant la police de venir à Bengaluru. Suite à cela, deux inspecteurs, ainsi qu’un officier supérieur, se sont rendus sur place pour l’interroger.

Un rapport d’Indian Express a déclaré que Maheshwari a été interrogé sur le type d’informations que Twitter possède sur la boîte à outils qui leur a permis de donner le label de « média manipulé » aux publications de certains dirigeants.

Pour l’instant, la police mène une enquête préliminaire avant d’enregistrer toute FIR. Le porte-parole du BJP, Sambit Patra, devrait également être convoqué pour un interrogatoire.

Le porte-parole du Congrès, MV Rajeev Gowda, a exprimé son mécontentement face à l’enquête menée par la police de Delhi. Il a déclaré qu’ils avaient fait savoir à la police de Delhi qu’ils poursuivraient la plainte à Chhattisgarh car les progrès n’ont pas été satisfaisants à Delhi.

