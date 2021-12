Balle de match contre Max Verstappen, mais Lewis Hamilton servira-t-il un as saoudien ?

Un nouveau champion du monde de Formule 1 pourrait être couronné pour la première fois depuis 2016, date à laquelle le sport effectue sa première visite en Arabie saoudite.

Mais il est probable que cette bataille pour le titre absorbante ira jusqu’à Abu Dhabi, potentiellement avec un seul point séparant Max Verstappen et Lewis Hamilton – ou peut-être même un arrimage de niveau.

A deux courses de la fin, Verstappen détient une avance de huit points. Il existe divers scénarios qui, s’ils se déroulaient à Djeddah, signifieraient que Hamilton, le septuple champion, devrait attendre au moins un an de plus dans sa quête d’un huitième titre record.

C’est la semaine de la course… et nous pourrions avoir un champion du monde à la fin 👀 Max remportera le titre si… 1er + meilleur tour / Lewis P6 ou moins 1er / Lewis P7 ou inférieur 2e + meilleur tour / Lewis P10 ou moins 2e / Lewis zéro point#F1 pic.twitter.com/TRnpgvevIV – PlanetF1 (@Planet_F1) 29 novembre 2021

Pourtant, suite à ses victoires au Brésil et au Qatar, le Britannique de 36 ans a clairement le vent en poupe et il est le grand favori pour remporter trois victoires de suite.

Si le Britannique bat Verstappen à la deuxième place en Arabie saoudite, comme il l’a fait lors des deux dernières courses, et remporte également le point disponible pour le tour le plus rapide, le duo serait à égalité de points en direction d’Abou Dhabi.

Ce scénario laisserait toujours le Néerlandais en tête du compte à rebours, 9-8 en termes de victoires, donc si aucun des deux ne marquait un point à Yas Marina, Verstappen serait le champion.

Entrer en Arabie saoudite, c’est un peu comme un tie-break au tennis – une balle de match Verstappen mais face à deux services de Hamilton. Sauf en F1, il n’est pas nécessaire de gagner par deux points d’avance !

Mercedes a trouvé le bon endroit pour sa W12 à ce stade critique de la campagne de 22 courses, et Hamilton a un moteur que même Helmut Marko de Red Bull a qualifié de « fusée » prête à être montée à nouveau.

C’est le moteur qui a aidé Hamilton à surmonter essentiellement 24 places de pénalités sur la grille lors des qualifications de sprint et du grand prix de Sao Paulo pour prendre le drapeau à damier 10 secondes devant.

Deux autres victoires lors de week-ends consécutifs au Moyen-Orient et une nouvelle histoire à Hamilton seraient remportées, avec sans aucun doute sa plus grande réussite à ce jour. Ne nous emballons pas pour autant.

Pour toutes les simulations et les projections de course informatisées, il est impossible de prédire avec certitude ce qui se passera sur un tout nouveau circuit de rue de Djeddah entouré de barrières et qui vient de se terminer, la construction n’ayant commencé qu’en avril.

Ce moteur « fusée » de Mercedes fonctionnera-t-il aussi bien qu’à Interlagos ? Et Red Bull peut-il revenir au niveau atteint pendant la grande majorité de la campagne, ce qui a permis à Verstappen de remporter ces neuf victoires ?

Bien que cette piste soit considérée comme extrêmement rapide, donc susceptible de convenir à Mercedes, c’est aussi un circuit urbain et Verstappen a prospéré sur ceux-ci cette année. Il a remporté une victoire sans encombre à Monaco et cela aurait été la même histoire en Azerbaïdjan quinze jours plus tard sans une crevaison de pneu qui l’a envoyé dans le mur.

Cependant, il n’y a pas que deux pilotes sur le terrain et Mercedes espère que Valtteri Bottas pourra éviter les pénalités de grille qui ont marqué sa seconde moitié de saison et rejoindre Hamilton au premier rang – un doublé en Arabie saoudite pour le première fois cette année est leur rêve.

Si Bottas suivait son coéquipier à domicile, repoussant Verstappen au mieux à la troisième place, cela donnerait à Hamilton l’avance pour le décideur à Abu Dhabi.

À moins d’incidents ou de pannes imprévus, ce scénario semble plus susceptible de se produire que, disons, Sergio Perez perturbant les espoirs de Mercedes de conserver les deux championnats.

Bottas et Perez peuvent encore avoir une grande influence sur la destination du titre des constructeurs, avec Mercedes seulement cinq points d’avance sur Red Bull et cela aussi pourrait très bien aller dans les deux sens.

Alors que Bottas, dont la plus grande force est la qualification, pourrait être un candidat à la pole position, pour Perez, l’optimisme réside davantage dans les présages.

Le Mexicain a remporté deux victoires en Formule 1, à Bahreïn voisin le week-end correspondant l’année dernière et en Azerbaïdjan plus tôt cette saison – ce dernier sur un circuit urbain pas complètement différent de Djeddah. Il espère donc que ce pourrait être le genre d’endroit qui lui convient.

Quelqu’un d’autre pourrait-il déranger l’applecart? Il n’y a pas d’histoire pour nous guider, bien sûr, mais cela pourrait valoir la peine de se remémorer les courses de rue à Monaco et en Azerbaïdjan au début de l’été et de se rappeler que Charles Leclerc a pris la pole position pour Ferrari dans les deux cas.

Cependant, cette perspective semble simplement beaucoup plus éloignée maintenant avec Mercedes et Red Bull s’étant éloignés de leurs rivaux dans les derniers stades de la saison comme des pur-sang parfumant la gloire dans une course de chevaux classique.

C’est le genre de course qui, selon vous, peut être très mouvementée, avec le potentiel même de modifier considérablement l’image du titre – et certainement de produire au moins un podium surprise.

Ce dernier a postulé au Qatar la dernière fois sur une piste plus conventionnelle alors que Fernando Alonso a tenté le destin dans le bon sens, ayant terminé troisième quelques jours à peine après avoir prédit avec confiance « il n’y aura pas de podium » lors de sa première année de retour en F1 !

En toute honnêteté, peu de gens semblent savoir d’une course à l’autre comment Alpine s’en sortira, et leurs performances par rapport à McLaren et AlphaTauri offrent un aspect intéressant à suivre au cours des trois jours à Djeddah.

Pour les équipes restantes, il s’agira probablement de saisir tout ce qu’elles peuvent et d’espérer que les cartes tombent sur leur chemin si un élément de chaos s’ensuit.

Les huit constructeurs en dessous de Mercedes et Red Bull observent désormais une distanciation sociale sur le tableau des points et ce serait une surprise si l’une des positions changeait de Ferrari à la troisième place vers le bas.

Ainsi, pour Aston Martin (7e) jusqu’à Haas 10e, il s’agit maintenant en grande partie de traverser les deux dernières courses et les tests d’après-saison à Abu Dhabi, de s’accorder un peu de temps libre pendant la période des fêtes, puis repartir à zéro pour la nouvelle réglementation en 2022.

George Russell, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi seront impatients de réclamer quelques points supplémentaires avant de partir dans leurs différentes directions, chacun quittant ses équipes respectives pour une raison différente.

N’importe quel point serait comme une manne du ciel pour Haas, mais au moins Mick Schumacher et Nikita Mazepin savent qu’ils auront une autre opportunité l’année prochaine.

