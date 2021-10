BalleBaazi.com intègre Zaheer Khan en tant qu’ambassadeur de la marque

Khan lance son association avec BalleBaazi.com avec leur prochaine série de championnats de niveau national pour les fans de cricket

BalleBaazi.com a choisi Zaheer Khan comme ambassadeur de sa marque. Avec cette association, Khan dirigera les campagnes et les tournois spéciaux de l’entreprise, faisant preuve des compétences requises pour jouer et exceller dans les sports fantastiques en ligne (OFS).

Khan lance son association avec BalleBaazi.com avec leur prochaine série de championnats de niveau national pour les fans de cricket. « Bien que la série et sa campagne soient dévoilées bientôt, les amateurs de cricket peuvent s’attendre à ce qu’il s’agisse de l’une des plus grandes séries de championnats indiens auxquelles ils ont jamais participé. Ce sera un autre concept inédit, qui sera hébergé sur BalleBaazi.com , pour les fans de cricket de montrer leur talent dans l’un des jeux d’adresse les plus populaires et de viser la gloire », a déclaré la société dans un communiqué.

« Zaheer Khan incarne la compétence et le dévouement, qui se marient bien avec notre vision. Nous pensons que la marque de fabrique pour réussir dans n’importe quoi, il faut avoir une idole qui est connue pour le faire, maintes et maintes fois. A travers cette association, nous souhaitons que Zaheer joue ce rôle auprès de nos utilisateurs. Zaheer a été à l’avant-garde de la transformation de l’Inde en une équipe de cricket de classe mondiale et nous espérons que sous sa représentation, BalleBaazi.com révolutionnera l’industrie OFS », a déclaré Saurabh Chopra, PDG de BalleBaazi.com.

« Je suis ravi de représenter BalleBaazi.com. Il est intéressant de voir comment les jeux d’adresse comme les sports fantastiques en Inde se sont développés au cours des cinq dernières années. C’est un plaisir absolu de reconnaître que les fans de sport d’aujourd’hui sont passés d’un simple spectateur à un décideur sur la base de leur compréhension et de leur connaissance des jeux. Le segment dans son ensemble a modifié de nombreuses idées fausses et est devenu un format de jeu de sport engageant. Heureux de faire partie de cette plate-forme fantastique populaire et en pleine croissance qui glorifie et célèbre chaque sport en Inde avec sa vision unique du segment », a déclaré Khan.

Lire aussi : Infinity Learn de Sri Chaitanya nomme Rohit Sharma ambassadeur de sa marque

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.