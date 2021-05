Ballmer Group donne 38 millions de dollars pour soutenir les services de santé mentale en difficulté de l’État de Washington

Steve et Connie Ballmer. (Photo de groupe Ballmer)

Ballmer Group, une organisation créée par l’ancien PDG de Microsoft Steve Ballmer et son épouse Connie, fait un don de 38 millions de dollars au cours des prochaines années pour créer et renforcer plusieurs programmes qui soutiennent les services de santé mentale.

Le financement intervient à un moment où l’État est confronté à une crise de santé mentale et ne parvient pas à servir les personnes qui ont besoin de soins, selon les experts. Les personnes en situation de pauvreté et les patients de couleur sont particulièrement touchés. Les législateurs de Washington ont inclus cette année environ 370 millions de dollars dans leur budget pour soutenir et former les prestataires de soins de santé mentale.

Plus de 21 millions de dollars du Ballmer Group sont affectés à une aide financière pour financer la formation clinique de niveau supérieur de plus de 400 étudiants dans environ 13 collèges et universités de l’État. L’École de service social de l’Université de Washington coordonnera le programme de cinq ans. L’effort cible les étudiants qui poursuivent leur travail dans des programmes de santé comportementale communautaires destinés aux patients à faible revenu ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie.

«Les mêmes inégalités qui affligent toutes les institutions américaines s’appliquent à notre système de santé comportementale, qui est conçu pour répondre aux besoins des Blancs riches. D’autres complications de la stigmatisation, des coûts et d’un manque fondamental de capacité du système pour répondre aux besoins croissants sont tissées dans notre infrastructure actuelle de santé comportementale », a déclaré Connie Ballmer dans un communiqué. «C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à l’Université de Washington, dirigeants d’État, [and] fournisseurs pour jeter les bases du changement de notre système en abordant la capacité de la main-d’œuvre, l’accès et l’équité. »

Les autres initiatives soutenues par le groupe Ballmer comprennent:

Plus de 3 millions de dollars pour mettre sur pied un programme de formation des étudiants de premier cycle pour les spécialistes du soutien en santé comportementale. Le programme sera proposé aux étudiants des collèges de tout l’État et est en cours de développement en partenariat avec le département de médecine de l’UW en psychiatrie et en sciences du comportement. 5,5 millions de dollars au UW Behavioral Health Institute du Harborview Medical Center de Seattle pour créer des programmes d’apprentissage en santé comportementale pour les professionnels en début de carrière et en milieu de carrière dans l’État. Le comté de King et un syndicat de la santé collaborent à cet effort. Près de 3 millions de dollars au UW Medicine Behavioral Health Institute pour le travail de refonte du système de réponse aux crises de santé comportementale de Washington. Le projet comprendra des dirigeants gouvernementaux et des partenaires communautaires.