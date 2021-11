Ballon d’Or 2021 – Alexia : « C’est une récompense individuelle, mais surtout une réussite collective »

29/11/2021

Le à 21:54 CET

C’était quelque chose de chanté, mais pas pour cette raison qu’il a été moins excitant de voir Alexia Putellas soulever le Ballon d’Or, son premier et le premier également remporté par un footballeur espagnol dans l’histoire du tournoi. La joueuse de Mollet, dès l’âge de 18 ans au FC Barcelone, a été un facteur déterminant dans la croissance de la section féminine du club, dont elle a contribué à devenir la grande référence mondiale.

Au moment de recevoir le trophée, envahie par l’émotion, elle s’est adressée au public. Le meilleur joueur de football de la planète venait d’être choisi. «Je suis un peu excité pour être honnête, c’est un moment très spécial. C’est très spécial d’avoir ici mes collègues, avec qui nous avons vécu si longtemps. Vivre en ce moment me rend très heureux. Je veux commencer par remercier tous les collègues que j’ai rencontrés tout au long de ma carrière et, surtout, les actuels ».

« C’est une récompense individuelle, mais c’est une réussite collective. Aux entraîneurs qui ont cru en moi, aux fans, au club, que le destin a voulu aujourd’hui être leur 122e anniversaire. Mille félicitations, culers, c’est un plaisir d’être ici pour représenter le club. A ma soeur, ma mère, ceux qui sont à la maison, les amis, je vous aime très fort & rdquor;, a ajouté la Vallesana. « Je veux dédier ce moment à quelqu’un qui a été, est et sera très spécial pour moi. Pour qui je fais tout. J’espère que vous êtes très fier de votre fille « .

UN PRIVILÈGE

« J’ai beaucoup de sentiments en ce moment. Je suis privilégié de pouvoir représenter autant de personnes ici. Ce ne sera pas le dernier Ballon d’Or pour un joueur du Barça. Cela ne fait que commencer & rdquor;, le molletense a déjà commenté en zone mixte. «Ce sera sans aucun doute un avant et un après. Il est clair que les résultats sont là. Il n’y a aucune excuse pour que tout le monde ait le droit de rêver d’être footballeur professionnel et de le faire dans des conditions décentes », s’est-il qualifié.

« Je leur dirais de croire en eux. De se battre, de faire confiance et de travailler. Je pense que chacun a la responsabilité de faire tout son possible pour que toutes les filles et tous les garçons aient la possibilité d’être footballeurs, d’où qu’ils viennent et soient. homme ou femme & rdquor;, a été son dernier message.