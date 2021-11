Ballon d’Or 2021 | Ce sont tous les gagnants du trophée Yashin

29/11/2021 à 21:32 CET

La boule d’or récompense les meilleurs footballeurs de l’année, hommes et femmes, et récompense le meilleur footballeur de moins de 21 ans à travers le trophée Kopa. Ces distinctions sont souvent injustes pour gardiens de but, car il est très difficile pour un gardien de remporter le prix.

C’est pourquoi, depuis 2019 France Football délivre le Trophée Yashin, un prix qui récompense le meilleur gardien de but de l’année. Le nom du prix est en l’honneur de Lev Yachine, l’« araignée noire », qui est considérée comme l’une des meilleurs buts de l’histoire et est à ce jour le seul gardien en en avoir fini avec lui Ballon d’Or.

Alisson Becker s’est imposé en 2019 dans une année brillante

Lors de l’édition inaugurale, le trophée Yashin est allé aux mains de Alisson Becker, Le gardien brésilien de Liverpool qui a clôturé l’année avec la réalisation du Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Coupe du monde des clubs et Coupe de l’America. En raison de la pandémie, le gala du Ballon d’Or et ses récompenses correspondantes n’ont pu avoir lieu en 2020.

CE SONT LES GAGNANTS DU TROPHEE YASHIN

2021 : Gianluigi Dannarumma (PSG, Italie)

2020 : Le prix n’a pas été décerné en raison de la pandémie

2019 : Alisson Becker (Liverpool, Brésil)