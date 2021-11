Ballon d’Or 2021 | Ce sont tous les lauréats historiques du Ballon d’Or

29/11/2021 à 21:53 CET

C’est l’un des moments les plus spéciaux de l’année sur la scène mondiale du football. S’il est vrai que les trophées collectifs sont décernés en milieu d’année, les distinctions individuelles viennent généralement à la fin, et la remise du ballon d’or est le grand aboutissement pour découvrir qui est le meilleur footballeur de la planète.

Ce prix est décerné depuis 1956, et c’est le britannique Matthieu Matthieu qui se classe premier dans les pages d’or du prix. Quatre ans plus tard, le gagnant était Luis Suárez Miramontes, le seul Espagnol à ce jour qui a obtenu le ballon d’or.

Avec 11, le Barça est le club qui compte le plus de ballons d’or

Dans le code Barça, il y a un grand groupe de joueurs qui ont cette distinction dans leur dossier. Avec Suárez, ils sont Johan Cruyff, qui a pris les éditions de 73 et 74, Hristo Stoichkov qu’il a gagné en 94, Rivaldo, vainqueur en 99, Ronaldinho et sa victoire en 2005, et les six triomphes par Leo Messi en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019. En effet, ces six victoires pour la star argentine ils le placent en tête de liste des vainqueurs historiques, avec un de plus que Cristiano Ronaldo. Seulement Luka Modric en 2018, il a réussi à briser une dynastie entre Messi et Ronaldo qui Cela dure depuis 2008.

CE SONT TOUS LES GAGNANTS DE LA BOULE D’OR

2021 : Lionel Messi (Barcelone, Argentine)

2020 Le prix n’a pas été décerné pour la pandémie

2019 Lionel Messi (Barcelone, Argentine)

2018 Luka Modri ​​& cacute; (Real Madrid, Croatie)

2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

2015. Lionel Messi (Barcelone, Argentine)

2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

2013 Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portugal)

2012 Lionel Messi (Barcelone, Argentine)

2011 Lionel Messi (Barcelone, Argentine)

2010 Lionel Messi (Barcelone, Argentine)

2009 Lionel Messi (Barcelone, Argentine)

2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal)

2007 Kakà (Milan, Brésil)

2006 Fabio Cannavaro (Real Madrid, Italie)

2005 Ronaldinho (Barcelone, Brésil)

2004 Andriy Shevchenko (Milan, Ukraine)

2003 Pavel Nedv & ecaron;d (Juventus, République tchèque)

2002 Ronaldo (Real Madrid, Brésil)

2001 Michael Owen (Liverpool, Angleterre)

2000 Luís Figo (Real Madrid, Portugal)

1999 Rivaldo (Barcelone, Brésil)

1998 Zinédine Zidane (Juventus, France)

1997 Ronaldo (Inter, Brésil)

mille neuf cent quatre vingt seize Matthias Sammer (Borussia Dortmund, Allemagne)

Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze George Weah (Milan, Libéria)

1994 Hristo Stoichkov (Barcelone, ​​Bulgarie)

1993 Roberto Baggio (Juventus, Italie)

1992 Marco Van Basten (Milan, Hollande)

1991 Jean Pierre Papin (Marseille, France)

1990 Lothar Matthäus (Inter, Allemagne)

1989 Marco Van Basten (Milan, Hollande)

1988 Marco Van Basten (Milan, Pays-Bas)

1987 Ruud Gullit (Milan, Pays-Bas)

1986 Igor Belanov (Dynamo Kiev, URSS)

1985 Michel Platini (Juventus, France)

1984 Michel Platini (Juventus, France)

1983 Michel Platini (Juventus, France)

1982 Paolo Rossi (Juventus, Italie)

1981 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Allemagne)

1980 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern, Allemagne)

1979 Kevin Keegan (Hambourg, Angleterre)

1978 Kevin Keegan (Hambourg, Angleterre)

1977 Allan Simonsen (Borussia Mönchengladbach, Danemark)

1976 Franz Beckenbauer (Bayern, Allemagne)

1975 Oleg Blokhin (Dynamo Kiev, URSS)

1974 Johan Cruyff (Barcelone, Hollande)

1973 Johan Cruyff (Barcelone, Hollande)

1972 Franz Beckenbauer (Bayern, Allemagne)

1971 Johan Cruyff (Ajax, Pays-Bas)

1970 Gerd Müller (Bayern, Allemagne)

1969 Gianni Rivera (Milan, Italie)

1968 George Best (Manchester United, Irlande du Nord)

1967 Flórián Albert (Ferencváros, Hongrie)

1966 Bobby Charlton (Manchester United, Angleterre)

1965 Eusèbe (Benfica, Portugal)

1964 Denis Law (Manchester United, Écosse)

1963 Lev Yashin (Dynamo Moscou, URSS)

1962 Josef Masopust (Dukla Prague, Tchécoslovaquie)

1961 Omar Sívori (Juventus, Italie)

1960 Luis Suárez (Barcelone, ​​Espagne)

1959 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, Espagne)

1958 Raymond Kopa (Real Madrid, France)

1957 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid, Espagne)

1956 Stanley Matthews (Blackpool, Angleterre)